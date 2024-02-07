Безпілотні системи стануть новим родом військ в «Силах оборони»

7 февраля 2024 г., 12:40

0

Tweet

Президент України підписав указ про створення нового роду військ – «Сил безпілотних систем», інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Він стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку «Збройних сил України».

Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня «Мінцифра» брала участь у їх розвитку: розробляла структурну організацію, доктрину застосування, навчала, забезпечувала різними типами дронів, цифровізувала їх роботу та взаємодію.

За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ «Сил оборони України». Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

Спільними зусиллями ВМФ, СБУ, ГУР та «Мінцифри» було створено перші морські дрони, які повністю змінили правила ведення війни на морі та завдають відчутних втрат чорноморському флоту рф.

У межах кластера оборонних технологій Brave1 йде активна робота над розвитком наземних дронів, які вже можуть частково замінити кулеметника або зробити його роботу більш безпечною, вести наступ, вивозити поранених чи доставляти боєприпаси на передову.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків