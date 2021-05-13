Безопасность и ультракомпактность, как тренд

13 мая 2021 г., 13:05

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В условиях широкого распространения гибридного режима работы становится все сложнее обеспечить высокий уровень защищенности данных на клиентских устройствах, особенно если речь идет об ультратонких ноутбуках.

Посудите сами, современные ультратонкие лэптопы стали настолько стройными, что толщина их корпуса не позволяет установить порт Ethernet. И все бы ничего, благо в изобилии имеются разнообразные переходники со встроенными LAN-адаптерами. Но если в компании внедрены политики безопасности, которые предусматривают привязку клиентских машин по MAC-адресам, то применение таких переходников станет грубейшим их нарушением. Выходом из подобной ситуации может использование, например, ноутбука ASUS ExpertBook B9400, который недавно поступил к нам на тестирование. Дело в том, что в этом ультратонком лэптопе встроенный Ethernet-адаптер распаян на материнской плате, поэтому можно смело привязываться к его MAC-адресу.

И хотя корпус этой модели толщиной всего 14,9 мм не позволяет разместить порт Ethernet, использование проприетарного переходника RJ-45/microHDMI не нарушит политик безопасности, так как такой переходник предназначен лишь для коммутирования линий этих интерфейсов без какой-либо подмены встроенного Ethernet-адаптера.



Продолжая тему обеспечения безопасности в условиях гибридного режима работы, не могу не остановиться и на ставшем уже просто обязательным для бизнес-ноутбуков сканере отпечатков и встроенном чипе TPM. Я впервые столкнулся с такой функциональностью в своем ультрапортативном лэптопе еще в начале 2000-х гг. И еще тогда убедился в удобстве и оперативности входа в систему с помощью ввода отпечатка. Сегодня производители активно экспериментируют с различными вариантами размещения сканера. Это может быть и кнопка включения, и зона в пределах тачпада. Не буду заниматься сравнением их эргономичности, так как это скорее вопрос привычки. Отмечу только, что в модели B9400 он находится в правой части подладонной зоны непосредственно под клавиатурой, где удобно прикладывается большой палец. При этом минимален риск случайного нажатия чего бы то ни было.



А вот с датчиками приближения в ноутбуках мне прежде не доводилось сталкиваться, и сразу же признаюсь, что это действительно удобная функциональность. Хотя рамки вокруг экрана в модели B9400 достаточно узкие, в них все же смогли разместить и веб-камеру с подсветкой и шторкой, и массив микрофонов, и датчик приближения. Его удобство в том, что в заблокированном состоянии экран включается, как только определяется наличие перед ним пользователя. При этом включается камера, которая позволяет выполнить бесконтактный вход в систему с помощью распознавания лица. Причем эта магия работает и в условиях слабого освещения, так как имеется инфракрасный датчик с HD-разрешением.

Если же пользователь покидает свое рабочее место, датчик приближения отдает команду на снижение яркости экрана и блокировку системы. А дополнительные меры повышения безопасности никогда не будут лишними, тем более при удаленной работе будь-то из дома и уж тем более при нахождении в общественном месте.

А какие нестандартные меры безопасности используете вы в своей гибридной работе?

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