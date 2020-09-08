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Беспроводные наушники OPPO Enco W51 с активным шумоподавлением стоят 2799 грн

8 сентября 2020 г., 15:35
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Беспроводные наушники OPPO Enco W51 с активным шумоподавлением стоят 2799 грн

ОPPO объявила о старте продаж в Украине своих первыех беспроводных наушников с активным шумоподавлением (ANC) OPPO Enco W51. Среди особенностей новинки стоит отметить беспроводную зарядку.

Отмечается, что реализованная в новинках технология подавления шума 2+2 сочетает новый двухъядерный чип для шумоподавления с двойной технологией ANC. Это позволяет расширить спектр частоты уменьшения шума в OPPO Enco W51 до 2,5 кГц. Наушники могут не только обрабатывать широкий диапазон шума, для них также заявлена максимальная глубина уменьшения шума — 35 дБ.

Модель OPPO Enco W51 поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi. Сообщается, что 15 минут подзарядки позволяют пользоваться наушниками до трех часов, при этом общее время работы аккумулятора — до 24 часов. В OPPO Enco W51 реализована также обратная зарядка, что позволяет определенным мобильным телефонам заряжать чехол наушников беспроводным способом.

Наушники OPPO Enco W51 используют новую бинауральную передачу данных с низкой задержкой по каналу Bluetooth. По сравнению с традиционной технологией переадресации Bluetooth, задержка уменьшается. Встроенный чип Bluetooth 5.0 улучшает способность сигнала противостоять препятствиям, совершенствует стабильность звука и предотвращает лишние шумы.

Беспроводные наушники OPPO Enco W51 с активным шумоподавлением стоят 2799 грн

Вместо классического подхода в наушниках OPPO Enco W51 внедрен общесистемный алгоритм компенсации качества звука, который позволяет минимизировать потери качества звучания, вызванные шумоподавлением. Это призвано обеспечивать чистый и бескомпромиссный звук при включенной функции подавления шума.

Наушники также оснащены 7-мм двойной мембраной с графеновым TPU, для улучшенной звуковой реакции и высокой производительности. Этот материал благодаря своей легкости дает быструю реакцию и обеспечивает высокую надежность. В сочетании с поддержкой кодирования AAC высокой четкости и аудиоформатам SBC, OPPO Enco W51 соответствуют высоким ожиданиям пользователей о качестве звука.

Новые наушники доступны в двух цветах: «Цветочный Белый» и «Звездный Синий».

Устройства имеют широкий набор интерактивных опций. Если дважды коснуться левого наушника, включается шумоподавление, двойное косание правого вызывает переход к следующей песне или позволяет положить трубку после разговора. А три легких касания к любому наушнику помогут включить голосового помощника.

Благодаря сертификации по IP54 наушники имеют устойчивость к пыли и воде. Кроме того, они имеют интуитивные функции, такие как быстрая синхронизация, открытие для подключения и быстрое переключение между устройствами.

Наушники OPPO Enco W51 True Wireless по рекомендованной цене 2799 грн уже доступны на сайтах и в магазинах партнеров: ROZETKA, Comfy и Citrus, а со следующей недели — еще и в Фокстроте, Eldorado и ALLO.


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