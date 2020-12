8 декабря 2020 г., 17:16

Специалистам, которые работают с Big Data, критически важно понимать, как оптимизировать конвейеры облачной аналитики, построить масштабируемое хранилище данных и использовать Data Science в работе, чтобы обеспечить гибкость данных в соответствии с потребностями бизнеса.

Приглашаем вас на бесплатный интенсив «Analytics in a Day», где эксперты SMART business покажут, что нужно для эффективной работы с данными и как аналитика может изменить бизнес.

Интенсив состоит из теоретической и практической частей.

Участники узнают о новейшем наборе инструментов для хранилищ данных и бизнес-аналитики в пакете Microsoft Analytics, поймут, как оптимизировать аналитику с помощью Azure Synapse Analytics, как собирать данные с Azure Data Factory, как с помощью Power BI и Azure Synapse предоставлять информацию всем пользователям внутри компании для оперативного принятия бизнес-решений.

Воркшоп Cloud analytics in the age of self-service and data science будет полезен разработчикам бизнес-приложений, специалистам по обработке и анализу данных и инженерам по машинному обучению. Вы получите представление об инструментах для построения хранилищ данных и бизнес-аналитики, а также о возможностях использования платформы Microsoft Azure для решения ключевых задач бизнеса.

Дата и время:

9 декабря 2020

14:00 — 17:00

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/xhics10

