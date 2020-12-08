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Специалистам, которые работают с Big Data, критически важно понимать, как оптимизировать конвейеры облачной аналитики, построить масштабируемое хранилище данных и использовать Data Science в работе, чтобы обеспечить гибкость данных в соответствии с потребностями бизнеса.
Приглашаем вас на бесплатный интенсив «Analytics in a Day», где эксперты SMART business покажут, что нужно для эффективной работы с данными и как аналитика может изменить бизнес.
Интенсив состоит из теоретической и практической частей.
Участники узнают о новейшем наборе инструментов для хранилищ данных и бизнес-аналитики в пакете Microsoft Analytics, поймут, как оптимизировать аналитику с помощью Azure Synapse Analytics, как собирать данные с Azure Data Factory, как с помощью Power BI и Azure Synapse предоставлять информацию всем пользователям внутри компании для оперативного принятия бизнес-решений.
Воркшоп Cloud analytics in the age of self-service and data science будет полезен разработчикам бизнес-приложений, специалистам по обработке и анализу данных и инженерам по машинному обучению. Вы получите представление об инструментах для построения хранилищ данных и бизнес-аналитики, а также о возможностях использования платформы Microsoft Azure для решения ключевых задач бизнеса.
Дата и время:
9 декабря 2020
14:00 — 17:00
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/xhics10
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