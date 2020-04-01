Бесплатное расширение ZoneAlarm для Chrome защитит от онлайн-угроз

1 апреля 2020 г., 16:25

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Компания Check Point представила бесплатное решение ZoneAlarm Web Secure Free для защиты от фишинга, вредоносных загрузок и небезопасных веб-сайтов.

ZoneAlarm Web Secure Free – это продвинутое расширение для Google Chrome, которое предоставляет необходимые инструменты для защиты пользователей от множества угроз во время поиска и просмотра страниц в Интернете. Установка этого решения делает ZoneAlarm Safe Search поисковой системой по умолчанию. Система использует базу данных Check Point ThreatCloud, которая содержит актуальную информацию об угрозах, сканирует результаты поиска и оценивает их в соответствии с их потенциальными киберрисками.

ZoneAlarm Web Secure Free также защищает учетные данные пользователей от фишинговых атак благодаря технологии ZoneAlarm Zero-Phishing. Технология сканирует все веб-сайты, и если они безопасны, дает доступ к вводу личной информации. Кроме того, ZoneAlarm Zero-Phishing предупреждает о любых попытках кражи личных данных пользователя.

В решение встроена технология ZoneAlarm Threat Extraction, поэтому пользователи могут безопасно загружать документы из электронной почты или из Интернета. Threat Extraction автоматически удаляет любой подозрительный или вредоносный код из документов, гарантируя, что извлеченный файл полностью безопасен. Процесс занимает считанные секунды и никак не мешает работе пользователя.

Кроме использования решения ZoneAlarm Web Secure Free, специалисты Check Point рекомендуют придерживаться основных рекомендаций по безопасному поведению в Интернете, чтобы не стать жертвой онлайн-мошенничества:

Будьте осторожны с электронными письмами и файлами, полученными от неизвестных отправителей, особенно если они предлагают специальные предложения или скидки; Не открывайте неизвестные вложения и не переходите по ссылкам в письмах; Убедитесь, что вы заказываете товары из официального магазина. Один из способов это сделать – не переходить по ссылкам с рекламой из электронных писем, а найти нужного продавца в поисковой системе и перейти по ссылке на странице с результатами поиска.

ZoneAlarm Web Secure Free полностью совместим с Chrome 75 и более поздними версиями. Вместе с этим решением пользователи также получают бесплатно пакеты безопасности ZoneAlarm, включая ZoneAlarm Free FireWall и ZoneAlarm’s Free Antivirus.

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