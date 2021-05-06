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Банковский троян Ousaban охотится на любителей «клубнички»

6 мая 2021 г., 12:35
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Эксперты выявили вредоносное ПО Ousaban, которое похищает учетные данные финансовых учреждений и популярных почтовых сервисов. Согласно данным телеметрии Eset, в основном Ousaban распространяется в Бразилии, а по информации некоторых источников, и в Европе.

Это семейство вредоносов получило название Ousaban, состоящее из двух слов – «ousadia» (с португальского – «смелость») и «banking trojan» («банковский троян»), из-за использования непристойных изображений для распространения.

По оценкам специалистов, семейство Ousaban активно по меньшей мере с 2018 г. В числе его возможностей – получение контроля над мышью и клавиатурой, а также считывание нажатий клавиш, что является типичным поведением для банковского трояна. Кроме этого, во время атаки на финансовые учреждения и несколько почтовых сервисов Ousaban использует наложение специально созданных окон.

«В основном Ousaban распространяется через фишинговые электронные письма. Путем обмана жертву заставляют запустить MSI-файл, прикрепленный к фишинговых письмам. Затем MSI запускает встроенный загрузчик JavaScript, который загружает ZIP-архив и распаковывает его содержимое – легитимное приложение, инжектор и зашифрованный Ousaban. В конце концов, банковский троян расшифровывается и запускается», – объясняет Якуб Соучек (Jakub Soucek), исследователь компании Eset.

Также стоит обратить внимание на способность банковского трояна оставаться в сети незамеченным. «Ousaban создает файл LNK или простой загрузчик VBS в папке автозагрузки, в другом случае он меняет ключ Run в реестре Windows, – комментирует исследователь Eset. – Кроме того, Ousaban защищает свои исполняемые файлы с помощью запутывания кода, а также увеличивает размер большинства EXE-документов примерно до 400 Мб, чтобы избежать обнаружения и автоматической обработки».

Банковский троян Ousaban охотится на любителей «клубнички»

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