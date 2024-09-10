Банки вже схвалили 5,8 млрд грн пільгових кредитів для посилення енергонезалежності

10 сентября 2024 г., 10:25

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Міненерго, посилаючись на данні Національного банку України, повідомило, що з початку червня банки отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд гривень. Уже схвалено заявки на суму 5,8 млрд гривень.

Також ухвалено рішення щодо низки фінансових інструментів. Зокрема, це програма безвідсоткового кредитування для побутових споживачів, яка дозволяє залучити до 480 000 грн при нульовій ставці для придбання до 30 кВт встановленої потужності сонячних панелей та інвентора як системи накопичення енергії, також програма «5-7-9» для бізнесу та співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), програма «ГрінДІМ».

Також для посилення стійкості і гнучкості енергосистеми Урядом було схвалено Стратегію розвитку розподіленої генерації. Крім того, важливим фактором для швидшої розбудови обʼєктів розподіленої генерації є ухвалене Верховною Радою рішення про нульові мита та податок на додану вартість для енергетичного обладнання — це рішення робить обладнання дешевшим, а відповідно, більш доступним для громадян.

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