AWS выпустила в продажу устройство для локального ИИ-анализа видеоданных

22 октября 2021 г., 16:58

0

Tweet

Amazon Web Services, зарекомендовавшая себя как провайдер облачных сервисов, сделала необычный ход, выпустив устройство для онпремисного применения, которое не оплачивается по мере потребления (как локальные облака AWS Outposts) и даже не сдаётся в аренду (как, например, eè линейка онпремисных устройств Snow), а тривиально продаётся — по цене 4 тыс. долл.

В анонсе нового продукта под названием AWS Panorama Appliance, предназначенного для анализа изображений с локальных камер предприятия, компания также неожиданно для неё признала, что облако, с его почти безграничным доступом к ресурсам вычислений и хранения, это не всегда лучший ответ на все вопросы.

«На то есть ряд причин: иногда аппаратура, на которую записываются изображения, не имеет достаточной пропускной способности для отправки видеопотоков в облако, в некоторых случаях требуется очень низкая задержка», — говорит AWS, добавляя, что некоторые пользователи предпочитают «хранить свои изображения локально, а не отправлять их для анализа за пределы своей сети».

В подобных сценариях на помощь приходит Panorama, влаго- и пылезащищенное (IP62) устройство, которое устанавливается в локальной сети, получает видеопотоки с подключенных к ней камер и применяет модели машинного обучения для задач классификации, обнаружения и отслеживания объектов, попадающих в поле зрения этих камер.

На странице характеристик устройства Panorama указано, что оно содержит периферийный ИИ-блок Jetson Xavier AGX от Nvidia с 32 ГБ оперативной памяти. В спецификации нет локального хранилища, но указаны пара гигабитных портов Ethernet, такое же количество слотов HDMI 2.0 и два порта USB.

По мнению Register, этим вторжением в зону продаж локального оборудования облачный гигант посягает на сегмент рынка, где кормятся производители серверов и видеотехники. Вдобавок, Panorama, в отличие от остальных проектов Amazon, не обязательно стимулирует потребление облачных сервисов AWS: требуемые ей модели машинного обучения могут поступать как от SageMaker, так и из других источников, и она может работать не подключаясь к облаку AWS, хотя и предусмотрена плата в размере $8,33 в месяц за поток с одной камеры.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!