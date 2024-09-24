AWS виділив 75 млн дол. на підтримку цифрової критичної інфраструктури Укріїни

24 сентября 2024 г., 10:25

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Захист критичної інфраструктури та співпраця в розробленні хмарної стратегії. Команда Мінцифри зустрілася з топменеджментом Amazon Web Services

Михайло Федоров і Валерія Іонан провели зустріч з Ліамом Максвеллом, Директором з питань державної трансформації AWS, і Пітером Маркезом, Керівником відділу глобальної політики з питань національної безпеки та космосу. Це перший візит компанії з початку повномасштабного вторгнення. Подякували за системну підтримку української цифрової інфраструктури та обговорили стратегічні напрями в подальшій співпраці.

Amazon Web Services — наш стратегічний партнер у розвитку хмарних технологій та цифрової держави ще з 2021 року. Із початку повномасштабної війни посилили співпрацю й підписали меморандум — AWS виділив $75 млн на підтримку цифрової критичної інфраструктури хмарними сервісами компанії. Зараз 38 державних реєстрів і 24 університети використовують хмарні рішення AWS для бекапів своїх даних.

Дія також використовує Amazon Web Services для бекапів своєї системи, що забезпечує стійкість сервісу під час можливих збоїв через обстріли чи знеструмлення.

На зустрічі обговорили розробку національної хмарної стратегії. Команда AWS уже активно долучається до обговорень, а Ліам Максвелл приєднався до консультативної ради. Також у фокусі співпраці — інтеграція штучного інтелекту та цифрових продуктів AWS.

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