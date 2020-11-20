AWS Network Firewall централизует управление защитой от облачных угроз

20 ноября 2020 г., 10:15

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Amazon Web Services расширяет своё присутствие на кибербезопасности: на этой неделе она представила AWS Network Firewall, управляемую службу межсетевого экрана, ограждающую облачные среды клиентов от вредоносного трафика.

Правила фильтрации сетевого трафика устанавливают администраторы. Пакеты блокируются или пропускаются в зависимости от IP-адреса источника, от типа протокола, от того, в какую часть облачной среды предприятия они направлены, и от ряда других параметров.

От типичных брандмауэров новый сервис отличается несколькими специализированными функциями блокирования угроз. AWS добавила в него движок обнаружения по сигнатурам, который вылавливает в сетевом трафике битовые последовательности, характерные для вредоносной активности. Эта технология способна обнаруживать хакерские кампании по эксплуатации программных уязвимостей в облачной среде, а также атаки методом перебора (грубой силы).

Улучшению безопасности способствует и предусмотренная в AWS Network Firewall функция блокировки исходящего трафика, например, от инфицированной внутренней системы, которая пытается запросить инструкции от управляющего сервера хакеров или передать похищенные данные.

Одним из приоритетов при разработке AWS Network Firewall было повышение удобства работы с сервисом для облачных администраторов путём. Это достигается путём централизации управления многочисленными экземплярами брандмауэра. «Мы слышали, что клиентам нужен более простой способ масштабирования сетевой безопасности для всех ресурсов своей рабочей нагрузки, независимо от того, какие сервисы AWS они использовали», — поясняет Чанни Юн (Channy Yun), главный адвокат разработчиков AWS.

На момент запуска AWS Network Firewall предлагается интеграция сервиса с решениями от полудюжины партнёров AWS, включая корпорацию IBM, Alert Logic, Splunk и др.

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