Автоматизуємо процес забезпечення працездатності накопичувачів

26 сентября 2023 г., 17:45

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Коли у складі дата-центру використовується кілька сотень приводів, перед його адміністратором постає завдання організації ефективного процесу моніторингу їхнього стану.

Одним із найкращих рішень у даному сегменті є портал ULINK DA. Цей онлайновий сервіс надає вебпанель за допомогою ULINK DA Drive Analyzer. Вона дозволяє відображати в одному вікні тенденцій стан всіх приводів, що використовуються. За допомогою цього рішення можна оптимізувати та автоматизувати операції з обслуговування приводів.

ULINK DA Drive Analyzer щодня збирає та контролює параметри здоров'я приводів. На основі штучного хмарного інтелекту він використовує ці дані для інтелектуального прогнозування наближення приводу до відмови. Якщо алгоритм штучного інтелекту виявляє ознаки, що передують відмові, диск позначається як у зоні ризику чи близький до відмови.

Можна налаштувати повідомлення електронною поштою для виявлення несправних дисків, прогнозування серйозного або помірного ризику відмови, попереджень на основі порогових значень та щотижневих звітів про стан дисків. Відповідний персонал може увійти до системи, вивчити проблеми стану диска та прийняти обґрунтоване рішення щодо подальших дій. Щоб не гаяти часу на вживання правильних заходів, можна налаштувати процеси для різних сценаріїв.

ULINK DA Drive Analyzer та DA Portal надають усі необхідні інструменти для максимальної автоматизації процесу моніторингу стану накопичувачів за мінімального контролю та втручання людини. Для адміністраторів центрів обробки даних оптимізація та автоматизація процесу обслуговування накопичувачів може значною мірою сприяти забезпеченню безперервності обслуговування та скорочення втрат даних та часу.

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