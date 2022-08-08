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Автоматичні українські субтитри почали працювати в YouTube

8 августа 2022 г., 17:35

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Це дозволить дивитися з перекладом оригінальний контент зі всього світу.

«Доступність сервісів Google українською мовою неодноразово обговорювалась на зустрічах з представниками компанії. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів», – зауважив Михайло Федоров.

Автоматичні українські субтитри почали працювати в YouTube

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