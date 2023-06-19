Avaya презентувала нові хмарні послуги для контакт-центрів

19 июня 2023 г., 17:53

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Компанія Avaya презентувала на конференції Avaya Engage 2023, яка проходить в Орландо, нові рішення для хмарних комунікаційних послуг.





Анонсовано Avaya Enterprise Cloud - набір продуктів, який охоплює багато додатків для спільної роботи співробітників і контакт-центрів компанії. Ці програми можуть працювати як у публічній хмарі, так і локально.

Крім того, Avaya повідомила, що Enterprise Cloud може бути розгорнутий в хмарному екземплярі для одного орендаря, розміщеному на платформі Microsoft Azure.





«Більшість великих контакт-центрів мають локальні системи маршрутизації дзвінків, які є складними та дуже індивідуальними. Ці системи мають дуже довгий термін експлуатації, і клієнти не готові терпіти перебої в роботі та фундаментальні бізнес-ризики, пов’язані з їх заміною, - говорить Тім Шервуд (Tim Sherwood), глобальний віце-президент з управління продуктами компанії Avaya. - Але кожен бізнес знаходиться на певному етапі переходу до хмарних технологій - чи то для використання більш розширених функціональних можливостей, чи то для раціоналізації частин інфраструктури, чи то просто для зменшення потреби в управлінні архітектурами на базі локальної мережі. Саме тут і з’являється Avaya Enterprise Cloud - рішення, яке допомагає організаціям вдосконалювати свої комунікаційні рішення розміреними темпами. А оскільки багато з найбільших корпоративних клієнтів стандартизували свої рішення як від Microsoft, так і від Avaya, розміщення Avaya Enterprise Cloud на Azure надає додаткову можливість отримати вигоду від своїх інвестицій, одночасно підключивши їх до нових, хмарних можливостей».





Також компанія оголосила вихід Avaya Experience Platform. Це набір хмарних додатків, розроблених, щоб допомогти компаніям відповідати на дзвінки клієнтів та керувати іншими аспектами роботи контакт-центрів.

Також презентовано інструмент, який дозволяє підприємствам розширити існуюче локальне програмне забезпечення контакт-центру Avaya функціями хмарної платформи Experience Platform. Клієнти можуть використовувати локальне програмне забезпечення для виконання основних завдань, таких як маршрутизація дзвінків до відповідних команд служби підтримки. Платформа Experience Platform від Avaya може допомогти у вирішенні більш складних завдань, таких як управління так званою багатоканальною взаємодією з клієнтами, яка охоплює кілька каналів зв’язку.

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