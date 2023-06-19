Avaya презентувала нові хмарні послуги для контакт-центрів

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Крім того, Avaya повідомила, що Enterprise Cloud може бути розгорнутий в хмарному екземплярі для одного орендаря, розміщеному на платформі Microsoft Azure.
«Більшість великих контакт-центрів мають локальні системи маршрутизації дзвінків, які є складними та дуже індивідуальними. Ці системи мають дуже довгий термін експлуатації, і клієнти не готові терпіти перебої в роботі та фундаментальні бізнес-ризики, пов’язані з їх заміною, - говорить Тім Шервуд (Tim Sherwood), глобальний віце-президент з управління продуктами компанії Avaya. - Але кожен бізнес знаходиться на певному етапі переходу до хмарних технологій - чи то для використання більш розширених функціональних можливостей, чи то для раціоналізації частин інфраструктури, чи то просто для зменшення потреби в управлінні архітектурами на базі локальної мережі. Саме тут і з’являється Avaya Enterprise Cloud - рішення, яке допомагає організаціям вдосконалювати свої комунікаційні рішення розміреними темпами. А оскільки багато з найбільших корпоративних клієнтів стандартизували свої рішення як від Microsoft, так і від Avaya, розміщення Avaya Enterprise Cloud на Azure надає додаткову можливість отримати вигоду від своїх інвестицій, одночасно підключивши їх до нових, хмарних можливостей».
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