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Аутсорсинговые компании нарастили поставки смартфонов при общем спаде рынка

23 марта 2020 г., 15:05

Аутсорсинговые компании нарастили поставки смартфонов при общем спаде рынка

Согласно оценкам аналитиков из Counterpoint, поставки смартфонов, выполненные силами ODM (Original Design Manufacturer)/IDH (Independent Design Houses) в 2019 г. выросли на 4% "YoY" при сокращении глобальных поставок смартфонов на 2%. Полученные цифры говорят о том, что многие бренды продолжали активно прибегать к аутсорсингу дизайна и производства продвигаемых моделей.

Если заказы для ODM на дизайн и последующую сборку смартфонов выросли на 18%, то заказы IDH на связанные лишь с разработкой проекты сократились на 8%. Рост ODM был обусловлен преимущественно с увеличением заказов от Samsung, OPPO + Realme, Xiaomi и LG. В то же время, Huawei Group сменила стратегию и предпочла разрабатывать и выпускать смартфоны исключительно собственными силами.

В объединенном сегменте ODM/IDH ведущие позиции занимали компании Wingtech, Huaqin и Longcheer – их консолидированная доля в 2019 г. достигла 68% против 52% двумя годами ранее.


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