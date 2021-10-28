«AutoCAD: 20 лет спустя» — плюсы и минусы

28 октября 2021 г., 13:15

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Продолжая рассказ о современном состоянии популярного пакета, которому вскоре исполнится 40 лет, остановимся на его возможностях проектирования

Основываясь на философии Четвертой промышленной революции, изменяются подходы в организации процесса проектирования и изготовления техники. Стартапы и частные небольшие компании у которых нет громоздких проектных подразделений с успехом реализуют проекты по созданию БПЛА, космических систем и военном деле и т.д. За последнее время пришлось выполнять роль консультанта, учителя и специалиста по внедрению в различных отраслях с использованием AutoCAD.

Подходы к освоению программных продуктов тоже значительно изменились, благодаря развитию коммуникаций и баз знаний. Сегодня нет необходимости покупать толстенную книжку для освоения программы, достаточно воспользоваться встроенными функциями поддержки или подключиться к соответствующим базам знаний.

Конкуренция с AutoCAD теперь наблюдается не только со стороны других поставщиков САПР, но и с фронта онлайн-сервисов и мобильных приложений. В соответствующих магазинах на платформах iOS и Android можно найти замечательные средства для работы с файлами AutoCAD.

Достоинства

Основой устойчивого положения AutoCAD, как лидера в решении инженерных задач, является огромный, накопленный за многие годы опыт пользователей и готовых технических приемов. Личный опыт использования AutoCAD получен в решении задач проектирования машин и установок, дизайне, картографии, научных исследованиях и пр. Особое внимание уделяется передаче опыта проектирования и решения прикладных задач молодым специалистам.

Негативное

Оду AutoCAD можно петь долго, а вот из негативного хочется отметить, то что при решении ряда задач, а особенно с большими массивами информации этот пакет бывает просто «не тянет». И хотя Autodesk объявила о поддержке многопроцесорности, но на практике это пока нашло подтверждения. Хочется отметить, что специалисты все чаще находят альтернативные платформы. Нельзя не упомянуть и про большую путаницу в использовании обменных форматов данных и при взаимодействии со специализированными приложениями. Переход на облачные технологии, тоже не проходит гладко.

Очень часто изменяются политики лицензирования продуктов. Так с января 2016 г Autodesk прекратила продажу новых бессрочных лицензий. В мае 2017 г компания прекратила продажу подписки на бессрочные лицензии. Любые программные продукты Autodesk можно приобрести по подписке лишь в рамках определенного плана.

А в завершение хочется поблагодарить разработчиков AutoCAD и пожелать им успехов в дальнейшем развитии это популярного программного продукта.

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