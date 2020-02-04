AuraRing - перст указующий, как элемент пользовательского интерфейса

4 февраля 2020 г., 17:25

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Решение AuraRing для компьютерных интерфейсов нового поколения, созданное в Вашингтонском университете (UW), состоит из кольца, надеваемого на палец, и браслета и позволяет непрерывно отслеживать точное положение пальца и мельчайшие движения руки пользователя.

Кольцо изготовлено на 3D-принтере и вмещает в себе катушку с 800 витками тонкой проволоки. Проходящий через неё ток генерирует магнитное поле, которое улавливается тремя датчиками, вмонтированными в браслет. На основании их показаний исследователи могут вычислять точное положение кольца, а значит, и пальца в пространстве в каждый момент времени.

«Чтобы реализовать непрерывное отслеживание в других умных кольцах, пришлось бы транслировать все данные по беспроводным каналам коммуникаций, на что расходуется много энергии — говорит ведущий автор работы, Фаршид Салем Паризи (Farshid Salemi Parizi). — Но кольцо AuraRing тратит всего 2,3 милливатта энергии на генерирование колеблющегося магнитного поля, которое браслет может постоянно воспринимать».

Благодаря непрерывному отслеживанию, AuraRing можно использовать для рукописного ввода текста, например, быстрых ответов на СМС, а благодаря использованию в этом решении магнитного поля — работать с ним даже когда руки находятся вне поля зрения, в кармане или в заполненном людьми автобусе.

Идея проекта была в том, чтобы сделать AuraRing готовым к использованию без предварительной настройки на пользователя. Разработчики протестировали своё решение на 12 добровольцах с разными размерами рук и нашли, что расхождение между воспринимаемой AuraRing и реальной позицией пальца во всех случаях не превышало пары миллиметров.

Технологии AuraRing естественным образом интегрируются в умные часы и фитнес-браслеты, кроме того они могут использоваться со смартфонами, в игровых и даже в биомедицинских приложениях, таких как помощь в реабилитации после инсульта или диагностирование болезни Паркинсона по дрожанию рук.

Статья об этом исследовании была опубликована в Трудах ACM по интерактивным, мобильным, носимым и повсеместным технологиям.

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