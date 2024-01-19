Asustor виводить свої NAS на новий рівень

19 января 2024 г., 15:39

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Компанія «Мегатрейд», офіційний дистриб'ютор Asustor в Україні, повідомила про анонс нових систем зберігання даних цього вендора.

Як зазначається, нові моделі Drivestor 2 Pro Gen2, Drivestor 4 Pro Gen2, Drivestor 2 Lite AS1102TL, NAS Xpanstor 4 AS5004U та Nimbustor Gen2, втілюють передові технології та вирізняються вдосконаленими характеристиками, що роблять сховища даних від Asustor надзвичайно конкурентоспроможними на ринку.

Однією з ключових характеристик нових моделей є вдосконалений 4-ядерний процесор Realtek RTD1619B 1,7 ГГц у Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) та Drivestor 4 Pro Gen2 (AS3304T v2), що забезпечує зростання продуктивності на 21%. Це особливо важливо для користувачів, які шукають швидке та ефективне збереження та обробку великих обсягів даних.

Захист даних став більш ефективним завдяки підтримці технології Btrfs у більшості нових пристроїв. Вона передбачає системні знімки та можливість відновлення попередніх станів, забезпечуючи високий рівень безпеки. Швидкісний 2,5Gb Ethernet дає змогу ефективно обмінюватися великими обсягами даних, відповідаючи вимогам сучасного користувача.

Операційна система ADM 4.2 стала ще потужнішою та функціональнішою з новим Dr. Asustor, що забезпечує прогнозований підхід до безпеки NAS. Зручне керування та швидка навігація роблять використання цих NAS максимально зручним та ефективним.

Drivestor 2 Lite (AS1102TL) націлений на тих користувачів, хто цінує тишу та продуктивність. Оновлений процесор із тактовою частотою 1,7 ГГц та покращена інтегрована графічна система забезпечують на 21% більше продуктивності, а можливість транскодування відео за роздільної здатності 4K забезпечує комфортне відтворення мультимедійного контенту.

Модель Xpanstor 4 (AS5004U) вирізняється своєю швидкістю, функціональністю та енергоефективністю. Збільшення об’єму зберігання до 88 ТБ та підтримка технології холодного зберігання MyArchive роблять його відмінним вибором для розширення інфраструктури зберігання даних.

Nimbustor Gen2 (AS5402T та AS5404T) має процесор Intel N5105 Celeron та оперативну пам’ять DDR4–2933, що забезпечує підвищену продуктивність та ефективність. Два порти 2,5GE та підтримка SMB Multichannel роблять передачу даних швидкою та надійною.

Узагальнюючи, Asustor виводить свої лінійки NAS на новий рівень, представляючи вдосконалені інноваційні рішення для ефективного, безпечного, швидкого збереження та обробки даних. Підкреслюється, що ці нові пристрої відзначаються надійністю, продуктивністю та удосконаленою функціональністю, що робить їх ідеальними для вимогливих користувачів у сфері бізнесу та особистого використання.

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