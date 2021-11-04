ASUS Vivobook 13 Slate OLED - пристрій «2-в-1» з від’єднуваною клавіатурою

4 ноября 2021 г., 11:42

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Компанія ASUS представляє Vivobook 13 Slate OLED - пристрій «2-в-1» з Windows 11.



Як повідомляє виробник, пристрій є першим у світі 13,3-дюймовим ноутбуком з OLED-дисплеєм і від’єднуваною клавіатурою.



Ноутбук має від’єднувану повнорозмірну клавіатуру та чохол-підставку, що розкривається на кут до 170°. Його високоточний стилус ASUS Pen 2.0 акуратно зберігається в зручному магнітному тримачі, тому він завжди під рукою. Цей пристрій однаково зручно використовувати як в альбомному, так і в портретному режимі, як із клавіатурою, так і без неї.



13,3-дюймовий сенсорний OLED-дисплеєм із підтримкою технології Dolby Vision, здатен відображати 1,07 мільярда кольорів. Дисплей має співвідношення сторін 16:9, що забезпечує повноекранний перегляд фільмів, і може похвалитися високою точністю відтворення кольорів, підтвердженою сертифікатом PANTONE Validated, а також кінематографічним колірним охопленням і розширеним динамічним діапазоном з глибоким чорним (VESA DisplayHDR True Black 500). OLED-дисплей відзначається надзвичайно високою контрастністю 1 000 000:1, завдяки чому дрібні деталі будуть помітними навіть у найтемніших сценах. Нарешті, дисплей має надшвидкий відгук в 0,2 мілісекунди, а також забезпечує чудову ергономічність, завдяки зменшеному на 70% рівню синього світла у порівнянні з РК-дисплеями, що підтверджено сертифікатом від TÜV Rheinland.



Доповнює мультимедійні можливості пристрою потужна аудіосистема з чотирма динаміками з підтримкою технології Dolby Atmos, до складу якої входить інтелектуальний підсилювач для відтворення звуку на максимальній гучності без найменших спотворень.



Звичайно, для трансляції потокового відео та онлайн-ігор потрібні швидкі мережеві інтерфейси, саме тому пристрій оснащено бездротовим модулем стандарту Wi-Fi 6 з технологією ASUS WiFi Master для більш стабільного та надійного з’єднання.



Стилус пристрою сумісний із протоколом Microsoft Pen Protocol 2.0 та підтримує 4096 рівнів чутливості до тиску із силою від 5 до 350 грамів і має високу частоту опитування – 266 Гц. Чотири змінних наконечники стилуса мають різну текстуру, що імітує олівці твердістю 2H, H, HB і HB, забезпечуючи справді природне відчуття під час створення ескізів і малювання. Стилус можна легко заряджати за допомогою будь-якого зарядного пристрою з інтерфейсом USB-C, а при його з’єднанні з планшетом через Bluetooth® одним натисканням кнопки можна інтуїтивно виконувати різні операції, наприклад, робити знімки екрана або переходити на наступну сторінку презентації.



Клавіатура із магнітним кріпленням має клавіші з великим ходом у 1,4 мм, розташовані на зручній відстані в 19,05 мм одна від одної – так само, як у стандартної настільної клавіатури. Для комфортного введення тексту клавіші отримали легкий вигин. Великий тачпад пристрою має спеціальне покриття, що гарантує максимальну швидкість і точність позиціонування покажчика.



Як підкреслюється, високу продуктивність ноутбука забезпечує чотириядерний процесор Intel з тактовою частотою до 3,3 ГГц та високоякісні компоненти, до складу яких входить SSD з інтерфейсом PCIe Gen 3.0 x4 обсягом до 256 ГБ і до 8 ГБ швидкої оперативної пам’яті LPDDR4X.

Пристрій оснащений двома портами USB-C, аудіороз’ємом і кард-рідером формату microSD. А для швидкого входу в систему в один дотик він пропонується з опціональним зчитувачем відбитків пальців, вбудованим у кнопку живлення.



Заряджати акумулятор пристрою ємністю 50 Вт·год також дуже просто. Завдяки функції USB-C Easy Charge пристрій підтримує заряджання майже від будь-якого зарядного пристрою з інтерфейсом USB-C, зокрема від мобільного акумулятора, а за допомогою адаптера з комплекту постачання його можна зарядити до 60% всього за 39 хвилин.



Vivobook 13 Slate OLED має одразу дві камери – фронтальну 5-мегапіксельну для чітких відеодзвінків і 13-мегапіксельну тильну для якісних фотографій та відео. А вбудована функція інтелектуального шумозаглушення означає, що голоси на онлайн-нарадах буде чітко чутно, навіть якщо в кімнаті багато людей.



Розміри новинки -309,9 x 190 x 7,9 мм, маса - 785 г.



В Україні ASUS Vivobook 13 Slate OLED очікується у продажу у грудні. Інформацію про ціну на ноутбук буде надано окремо.

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