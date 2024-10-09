ASUS святкує першу річницю створення портфоліо ASUS NUC

9 октября 2024 г., 13:25

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У жовтні 2023 року компанія ASUS взяла на себе зобов’язання – перейняти портфоліо NUC від Intel і продовжити 10-річну спадщину цих міні-ПК, які використовують мільйони клієнтів у всьому світі. Зазначено, це був перший випадок, коли ASUS брала участь у такому масштабному галузевому переході. Протягом минулого року ASUS плавно й успішно перевела клієнтів зі старого портфоліо Intel NUC на портфоліо ASUS NUC.







Міні-ПК ASUS стали синонімом найвищої продуктивності, виняткової якості та надійності. Завдяки цим перевагам ASUS NUC вигідно вирізняються на ринку, пропонуючи альтернативу традиційним настільним комп’ютерам у компактному, мініатюрному корпусі й надаючи користувачам інноваційні та надійні обчислювальні рішення. Незалежно від того, чи йдеться про робочі процеси, ігри або програми зі штучним інтелектом, NUC від ASUS забезпечують потужність і стабільність, необхідні для виконання цих завдань і гарантують, що користувачі досягатимуть успіху в нову еру штучного інтелекту.



«Відзначаючи першу річницю успішного переходу портфоліо NUC від Intel до ASUS, ми продовжуємо розширювати межі інновацій і надавати нашим клієнтам новітні рішення, – говорить Джекі Сю (Jackie Hsu), старший віцепрезидент ASUS і співкерівник бізнес-групи відкритих платформ і AIoT. – Вихід першого у світі AI PC у форматі міні-ПК і плавний перехід користувачів на нове покоління пристроїв NUC підкреслюють нашу відданість збереженню лідерських позицій у галузі».



ASUS продовжує розширювати межі можливого в комп’ютерній індустрії, представивши AI NUC – перший у світі міні-ПК зі штучним інтелектом на базі процесора Intel Core Ultra (Series 2) і підтримкою функцій Microsoft Copilot+. Цей NUC оснащений новітніми NPU, GPU та CPU, які дають змогу клієнтам використовувати технології майбутнього вже сьогодні. ASUS NUC 14 Pro AI дозволяє користувачам випробувати новий рівень продуктивності AI, відкриваючи нові можливості для складних обчислювальних завдань. Цей компактний і потужний комп’ютер є альтернативою ноутбукам з AI, забезпечуючи гнучкі можливості для обчислень зі штучним інтелектом.



Крім того, до лінійки ASUS AI NUC увійшли нові моделі ROG NUC і NUC 14 Performance, які знаменують собою значний прогрес в області обчислювальних систем надкомпактного малого формфактора. Ці пристрої створені на основі сучасних високопродуктивних компонентів і призначені, відповідно, для геймерів і універсального використання в комерційній сфері.

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