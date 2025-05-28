ASUS продемонструвала рішення Industrial AI

28 мая 2025 г., 12:35

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Компанія ASUS представила на виставці Computex 2025 новітні рішення на основі штучного інтелекту, орієнтовані на сфери транспорту, громадську сферу та виробництво. Завдяки цим інноваціям потужні можливості штучного інтелекту стають доступними як на периферії, так і в централізованих системах, забезпечуючи отримання інформації в реальному часі та можливість реалізації складної автоматизації для задоволення потреб вимогливих промислових і автономних мобільних рішень.



Компактний і потужний комп’ютер ASUS PE1103N оптимізований для використання в автомобілях і мобільній робототехніці. Він забезпечує надійну та високопродуктивну обробку даних AI, широкі можливості підключення та якісну підтримку автомобільних камер. Цей комп’ютер працює на базі обчислювальної платформи NVIDIA Jetson Orin NX/Nano з AI-продуктивністю до 157 TOPS з енергоспоживанням від 7 до 40 Вт, забезпечуючи ефективну роботу AI в мобільних середовищах. Завдяки підтримці до восьми автомобільних камер GMSL 2.0 з роз’ємами Fakra і живленням від електросистеми автомобіля, ця система забезпечує AI-бачення в режимі реального часу, відкриваючи нові можливості для автономної навігації та інтелектуального моніторингу транспортних засобів. Пристрій є ідеальним рішенням для мобільних систем на основі AI, пропонуючи широкі можливості підключення завдяки гнучкій інтеграції між сервісами платформи NVIDIA Jetson та апаратними рішеннями ASUS, а також підтримує широкий діапазон вхідної напруги (9–36 В), що забезпечує стабільну роботу бортових систем, систем автоматичного керування та робототехнічних систем. Крім того, платформа керування пристроями ASUS IoT Cloud Console (AICC) підвищує ефективність роботи завдяки віддаленим оновленням і моніторингу стану машини в реальному часі.



ASUS також представила RUC-1000G, перший у світі периферійний AI GPU-комп’ютер, що підтримує графічні прискорювачі з енергоспоживанням 600 Вт і шиною PCIe 5.0, забезпечуючи безпрецедентну продуктивність AI для вимогливих промислових середовищ. Ця система забезпечує AI-продуктивність до 4000 TOPS, що дає змогу використовувати найсучасніші технології штучного інтелекту для високошвидкісного машинного зору, автономних транспортних засобів та інтелектуального аналізу відео. Універсальна конструкція висотою 2U для монтажу в стійку 19" дає можливість інтегрувати систему в різні промислові середовища, при цьому підтримується декілька стандартизованих конфігурацій. Оптимізований для високопродуктивних AI-завдань, комп’ютер RUC-1000G підтримує такі графічні прискорювачі, як RTX Pro 6000, що робить його вибором для сучасних рішень з AI.





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