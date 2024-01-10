ASUS представляє на CES 2024 нові ігрові ноутбуки Zephyrus та Strix

10 января 2024 г., 11:35

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Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсував широкий спектр високопродуктивних пристроїв на своєму віртуальному заході, який пройшов у межах виставки CES 2024.



Зазначено, нові моделі ROG Zephyrus G14 і G16 змінюють уявлення про ігрові ноутбуки завдяки цілій низці можливостей. Оновлений алюмінієвий корпус преміумкласу, доступний у сірому (Eclipse Gray) і білому (Platinum White) кольорах, є одночасно легким і міцним: G14 має товщину 1,59 см і важить 1,5 кг, а G16 завтовшки 1,49 см – 1,85 кг. На корпусі цих ноутбуків розміщено фірмову світлодіодну панель Slash Lighting, яка продовжує й розширює популярні можливості персоналізації попереднього покоління цих ноутбуків. Оновлені G14 і G16 також стали першими ноутбуками з OLED-панелями ROG Nebula Display. Модель Zephyrus G14 оснащена панеллю з роздільною здатністю 3K (частота оновлення 120 Гц), а Zephyrus G16 – 2,5K (частота оновлення 240 Гц), співвідношенням сторін 16:10, сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500 і коефіцієнтом контрастності 1000000:1. Технології Hi-Res Audio й Dolby Atmos покращують якість звуку, а вбудована HD-камера забезпечує якісне зображення під час відеозв’язку.



Ноутбуки Zephyrus G14 із процесором до AMD Ryzen 9 8940H і Zephyrus G16 із процесором до Intel Core Ultra 9 185H створені для геймерів, розробників контенту й дизайнерів. Обидві моделі оснащені відеокартами NVIDIA GeForce RTX і пропонують цілу низку рішень ROG Intelligent Cooling для підвищення ефективності охолодженню з метою досягнення максимальної продуктивності.



Нові ноутбуки ROG Strix SCAR 16 і SCAR 18 оснащені процесорами Intel Core i9 14900HX і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Система охолодження цих ноутбуків передбачає використання рідкого металу Conductonaut Extreme на центральному й графічному процесорах, три вентилятори з технологією Tri-Fan і вентиляційні отвори по всьому периметру, гарантуючи найкраще охолодження. Дисплеї ROG Nebula HDR, виготовлені за технологією Mini LED, мають роздільну здатність 2,5K (2560x1600) і частоту оновлення 240 Гц, а співвідношення площі екрана до площі панелі досягає 90%. SCAR 18 – це перший ноутбук серії ROG, у якому використовується 18-дюймовий дисплей Mini LED. Ігровий звук забезпечує високоякісна аудіосистема Dolby Atmos з чотирма динаміками. Ці ноутбуки також оснащені адаптованою для ігор клавіатурою, інтерфейсом Thunderbolt 4, мережевим портом 2,5 Гбіт/с, модулем Wi-Fi 6E й акумулятором місткістю 90 Вт·год із можливістю заряджання через USB-C з потужністю до 100 Вт. Металевий корпус прикрашає логотип ROG з RGB-підсвічуванням у новому стилі ROG Slash.



Ноутбуки ROG Strix G16 і G18 пропонують потужні ігрові можливості завдяки процесору Intel Core i9 14900HX і відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуків (у максимальній конфігурації). Система охолодження цих ноутбуків передбачає використання рідкого металу Conductonaut Extreme на центральному процесорі, три вентилятори з технологією Tri-Fan і вентиляційні отвори по всьому периметру. Ці ноутбуки пропонуються у двох оригінальних варіантах оформлення корпусу й відзначаються тонкою рамкою, завдяки чому співвідношення площі екрана до площі панелі складає 90%. 16- й 18-дюймові дисплеї ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K (2560x1600), частотою оновлення 240 Гц і підтримкою технології Dolby Vision HDR забезпечують виняткову якість зображення, а технологія Dolby Atmos створює неперевершений ігровий звук. Серед інших переваг цих ноутбуків, які роблять їх зручними для геймерів, – широкий тачпад, великі клавіші зі стрілками, порт Thunderbolt 4, клавіатура з індивідуальним RGB-підсвічуванням клавіш, гігабітний мережевий порт, модуль Wi-Fi 6E і камера з роздільною здатністю 720p. Акумулятор підвищеної місткості (90 Вт·год) і можливість заряджання через порт USB-C (100 Вт) дозволяють грати «на ходу» без компромісів щодо продуктивності. Версія Volt Green має металевий корпус із логотипом ROG із RGB-підсвічуванням і новим унікальним дизайном ROG Slash, а Eclipse Gray – металевий корпус із низькопрофільним малюнком ROG Slash.

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