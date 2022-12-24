ASUS презентувала в Україні ігровий планшет нового покоління ROG Flow X16

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Презентація гібридної платформи ROG Flow X16 була присвячена початку її продажів на локальному ринку.

Захід відкрив нещодавно призначений керівником київського офісу ASUS Валерій Базиленко, який познайомив із ситуацією у сегменті ноутбуків та станом бізнесу компанії. Він нагадав, що з початком повномасштабної війни український ІТ-бізнес припинився на кілька місяців, проте за короткий проміжок часу було зафіксовано різкий сплеск попиту на портативні комп'ютери. І в травні-червні на локальному ринку було зафіксовано дефіцит, оскільки постачання товару перервалося.

За словами доповідача, в останні півтора-два роки канал постачання ноутбуків ASUS базувався на перевезеннях залізницею з Китаю до Польщі, а звідти автомобілями. Але через проблеми логістики залізницею, компанія перейшла на авіа доставлення, яка успішно працює з третього кварталу.

Валерій Базиленко: «У напрямку споживчих ноутбуків в Україні за перші 10 місяців 2022 г попит впав приблизно на 23-24%»

Як зазначив Валерій Базиленко, ситуація у сегменті десктопів на українському ринку виявилася найскладнішою. В цей час попит на ці платформи скоротився вдвічі порівняно з минулим. Це стосується й комп'ютерів "все в одному". У напрямку споживчих ноутбуків за перші 10 місяців 2022 попит впав приблизно на 23-24%. Були великі надії на традиційну активізацію продажів у так звану «чорну п'ятницю». Але через масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру країни продажі склали близько 16,5 тис. ноутбуків, тоді як рік тому того ж тижня було реалізовано понад 26 тис. портативних комп'ютерів.

Валерій Базиленко повідомив, що наразі немає перевірених даних про продаж у комерційному секторі ноутбуків. Відомо лише, що Dell та HP припинили надання сервісу, тоді як Acer, ASUS та Lenovo продовжують працювати з партнерською мережею. Традиційно наприкінці року гаряча пора, оскільки масового з'являються проєкти, що фінансуються з бюджету. І постачальники дуже розраховують на пов'язані з ними закупівлі ноутбуків.

Продовжив програму презентації виступ Івана Омельченка, PR-менеджера українського представництва ASUS. Він познайомив з особливостями ігрового планшета нового покоління ROG Flow X16.

ROG Flow X16 є третім і найпотужнішим на сьогодні пристроєм у сімействі ROG Flow. Завдяки процесору AMD Ryzen 9 6900HS і відеокарті NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуків з MUX Switch він здатний відтворювати кадри в іграх набагато швидше, ніж можна очікувати від пристрою завтовшки 19,4 мм. Відеокарта RTX 3070 Ti працює з TGP до 125 Вт (з функцією Dynamic Boost), надаючи Flow X16 потужність, необхідну для сучасних ігор і професійної роботи з мультимедійним контентом.

Іван Омельченко: «ROG Flow X16 є третім і найпотужнішим на сьогодні пристроєм у сімействі ROG Flow»

Попри тонкий і легкий формфактор цього пристрою, він зручний у використанні та підтримує апгрейд. У ROG Flow X16 може бути встановлено до 64 гігабайт оперативної пам’яті, причому обидва слоти SO-DIMM розташовані в легкодоступних місцях, тож комп’ютер у майбутньому можна буде легко модернізувати. Ноутбук оснащений твердотільним накопичувачем обсягом до 2 ТБ і пропонує ще один вільний слот M.2 для встановлення додаткового накопичувача.

Портативність та універсальність – важливі характеристики всіх пристроїв сімейства Flow, і новий ROG Flow X16 – не виняток. Його можна використовувати як класичний ноутбук, а також завдяки спеціальному шарнірному кріпленню встановлювати шарнірами вгору, як намет. Для комфортної гри в такому положенні до нього можна під'єднати зовнішню клавіатуру або ігровий контролер. У цьому режимі не створюється перешкод для руху повітряних потоків і максимально ефективного охолодження. Нарешті, кришку пристрою можна розкрити повністю на 360°, перетворивши ноутбук на ігровий планшет із сенсорним екраном.

Універсальність ROG Flow X16 означає можливість адаптувати пристрій до будь-яких потреб. Вона зокрема реалізується в повній підтримці зовнішніх відеокарт сімейства XG Mobile. Ці компактні пристрої містять «ноутбучні» варіанти найпродуктивніших графічних процесорів AMD і NVIDIA та є достатньо портативними, щоб їх було зручно переносити в рюкзаку. Ці унікальні пристрої також виконують роль док-станцій для розширення кількості портів. Користувачам доступні додатково порти Ethernet, USB Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 і пристрій для зчитування SD-карт.

Нова сертифікація ROG Nebula означає, що дисплей ноутбука відтворює 100% відтінків колірного простору DCI-P3, має яскравість щонайменше 500 кд/м2, а також час відгуку не більше 3 мілісекунд. Дисплей Flow X16 відповідає всім цим критеріям: він має роздільну здатність QHD (2560 x 1600), співвідношення сторін 16:10 та пікову яскравість 500 кд/м2.

Система охолодження ROG Flow X16 розрахована на підтримку високої продуктивності потужних апаратних компонентів в умовах компактного й тонкого корпусу. У цій системі поєднується рідкометалевий термоінтерфейс Thermal Grizzly для центрального процесора та нова технологія Frost Force, що включає два вентилятори, що спрямовують повітряний потік безпосередньо на важливі компоненти, і додатковий вентилятор, який відкидає гаряче повітря від графічного процесора до радіатора Pulsar, розташованого вздовж усієї задньої грані ноутбука. Ребра цього радіатора мають товщину всього 0,1 мм, завдяки чому загальна площа розсіювання тепла складає 110 902 мм².

Така комплексна система забезпечує ефективне охолодження потужних апаратних компонентів, перевертаючи уявлення про можливості портативних геймерських ноутбуків. ROG Flow X16 надає геймерам переваги портативності ігрової системи без жодних компромісів щодо її продуктивності.

ASUS ROG Flow X16 разом із XG Mobile вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн.

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