ASUS представила рішення Everyday AI

27 мая 2025 г., 12:35

0

Tweet

На виставці Computex 2025 компанія ASUS продемонструвала останнє покоління комп’ютерів ASUS Copilot+ PC, ноутбуків Chromebook Plus, смартфонів та інтелектуальних периферійних пристроїв, які впроваджують можливості штучного інтелекту в повсякденне життя. Ці інноваційні пристрої, створені для підвищення продуктивності, зручності та мобільності, використовують AI для оптимізації повсякденних завдань, підвищення ефективності й надання інтуїтивно зрозумілих функцій для більш налагодженого та інтелектуального способу життя.



ASUS продемонструвала широкий асортимент ноутбуків зі штучним інтелектом, зокрема моделі серій Zenbook і Vivobook на базі новітніх процесорів AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra і Qualcomm Snapdragon X. Ці пристрої дозволяють користувачам відчути можливості AI завдяки новітнім функціям Copilot+, таким як Recall (Пригадування), Click to Do (Натисніть, щоб зробити) та Generative Fill (Генеративна заливка) та Erase (Видалення) у Paint, що полегшують виконання повсякденних завдань.



ASUS представила також ексклюзивного віртуального помічника OMNI – це інтерактивний чат-бот зі штучним інтелектом, який вміє стисло описувати вміст документів, транскрибувати аудіо та відповідати на запитання про вміст файлів. Він підходить для ведення нотаток на зустрічах і щоденного навчання, працює локально і може використовуватися в автономному режимі для додаткової зручності та конфіденційності. ASUS спільно з Intel представила платформу Intel AI Playground і такі застосунки зі штучним інтелектом, як Skylum Luminar Neo та Canvid, що розширюють можливості для творчості та підвищують продуктивність користувачів на пристроях із процесорами Intel Core Ultra (Series 1 і 2). Ці застосунки підкреслюють відданість корпорації просуванню можливостей штучного інтелекту для різних категорій користувачів – від творців до працівників великих організацій.



ASUS Zenbook A14 (UX3407) – легкий ноутбук, що важить менше одного кілограма, змінює уявлення про портативні мобільні комп’ютери. Процесор серії Snapdragon не тільки розкриває весь потенціал функцій Copilot+, але й забезпечує до 32 годин автономної роботи, що дозволяє користувачеві бути по-справжньому мобільним. Він має новий мінімалістичний дизайн, що поєднує в собі гармонійні кольори та екологічні матеріали, натхнені природою. Інноваційний запатентований ASUS матеріал Ceraluminum, з якого виготовлені кришка, рамка та основа клавіатури ноутбука, забезпечує виняткову зносостійкість, а також захист від подряпин і забруднень. Завдяки легкому корпусу вагою менше ніж 1 кг користувачі можуть без зусиль брати його із собою будь-куди, а тривалий час роботи від акумулятора та висока продуктивність дають змогу робити більше справ незалежно від обставин.



ASUS Vivobook S14 (S3407QA) – помічник зі штучним інтелектом на кожен день. Він працює на основі процесорної платформи Snapdragon X з модулем NPU, що забезпечує AI-продуктивність до 45 TOPS. Це інтелектуальний, високопродуктивний і захищений пристрій для роботи, навчання та розваг. Його витончений металевий корпус вагою 1,35 кг і товщиною 1,59 см поєднує в собі стиль і практичність, а час автономної роботи до 30,5 години гарантує використання протягом усього дня без підключення до електромережі. Новий Vivobook S14 пропонує два варіанти дисплея зі співвідношенням сторін 16:10 – OLED із роздільною здатністю Full HD та IPS із роздільною здатністю 2,5K – що дозволяє користувачам вибрати конфігурацію, яка найкраще відповідає їхнім потребам. Технології Dolby Atmos і Snapdragon Sound покращують якість звуку під час відеодзвінків і перегляду потокового відео. Безпеку забезпечують камера з функціями адаптивного блокування та адаптивного регулювання яскравості на основі AI, інфрачервона камера з роздільною здатністю Full HD для входу в систему та процесор безпеки Microsoft Pluton для захисту конфіденційних даних. Технологія Microsoft Phone Link покращує взаємодію між пристроями, що працюють на базі різних платформ. ASUS Vivobook S14 – це баланс між продуктивністю та стилем життя, що дарує більше можливостей та часу для насолоди повсякденними моментами.



Ноутбуки ASUS Chromebook Plus CX14 та ASUS Chromebook Plus CX15 створені для ефективної щоденної роботи. Оснащені у максимальній конфігурації процесором Intel Core 3 та 16 ГБ високошвидкісної пам'яті LPDDR5, вони забезпечують комфортну роботу в багатозадачному режимі та високу продуктивність. 14-дюймовий або 15-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD надає достатньо місця для роботи та розваг, а захищена та зручна операційна система ChromeOS спрощує адміністрування та гарантує надійний захист даних. Ці Chromebook з підтримкою технологій Google AI є надійним та економічно вигідним рішенням для бізнесу, освіти та повсякденного життя.



Компанія ASUS представила низку інтелектуальних периферійних пристроїв, призначених для підвищення повсякденної продуктивності та зручності. Зазначено, зарядний пристрій ASUS 100W USB-C GaN Charger є найменшим у світі зарядним пристроєм такого типу, в якому використовуються енергоефективні компоненти на основі нітриду галію (GaN), що забезпечують високий ККД і мінімальне тепловиділення. Оснащений одним портом USB Type-A і двома портами USB-C, він дозволяє одночасно заряджати до трьох пристроїв, зокрема ноутбуки, смартфони та планшети, підтримуючи протоколи швидкого заряджання, такі як USB PD 3.0 і Quick Charge, що дозволяють зарядити ноутбук до 50% за 30 хвилин.



ASUS USB-C Stand Dock – це елегантна та ергономічна док-станція «10 в 1», яка також виконує функцію підставки для ноутбука з можливістю встановлення під двома зручними для огляду кутами. Вона значно розширює перелік інтерфейсів внаслідок двох портів HDMI 2.0 для підключення двох дисплеїв із роздільною здатністю 4K (на 60 Гц), двох високошвидкісних портів USB Type-A, універсального порту USB-C і порту Gigabit Ethernet. Надаючи живлення потужністю до 100 Вт, пристрій підтримує належний рівень заряду підключених ноутбуків і спрощує роботу завдяки зручній функції пробудження ноутбука та підключених дисплеїв одним дотиком, а також високошвидкісній передачі даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с через інтерфейс USB 3.2 Gen 2.



ASUS Zenfone 12 Ultra – це стильний 6,78-дюймовий смартфон на базі мобільної платформи Snapdragon 8 Elite, що відображає сучасну елегантність завдяки корпусу з матового скла, заокругленим кутам і захисту від пилу та води за стандартом IP68. Система з трьох камер професійного рівня оснащена флагманськими сенсорами та 6-осьовим стабілізатором Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0, а також пропонує функції на основі штучного інтелекту, зокрема AI Tracking, AI Portrait Video 2.0 та AI Voice Clarity. Для підвищення продуктивності та покращення якості зв’язку пропонується набір повсякденних інструментів зі штучним інтелектом – AI Transcript 2.0, AI Summary of Article, AI Summary of Document, AI Call Translator 2.0 та Circle to Search – з можливістю вибору між хмарним і вбудованим у пристрій рушієм штучного інтелекту. Заявлено, Zenfone 12 Ultra – перший у світі телефон, який використовує мовну модель Meta Llama 3 8B для узагальнення тексту локально на пристрої, надаючи дуже якісні результати. Крім того, особливостями цього пристрою є акумулятор місткістю 5500 мА-год, а також підтримка технології бездротового заряджання Qi 1.3, eSIM-карт і стандарту Wi-Fi 7.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD