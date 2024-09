Главная » Статьи ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370 Автор – Тимур Ягофаров , 6 сентября +11

голос Tweet Українське представництво ASUS провело презентацію своїх нових ноутбуків на базі чіпів AMD Ryzen AI 9 HX 370 - ASUS Zenbook S 16 (UM5606) і ProArt P16 (H7606). Познайомив з новинками Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS. Він повідомив, що представлені моделі є топовими у своїх сімействах. Що стосується лінійки ProArt, яка, націлена на творців мультимедійного контенту, то окрім ProArt P16, до неї входить пристрій «два в одному» PX13 та планшет PZ13. Іван Омельченко: «Моделі ASUS Zenbook S 16 (UM5606) і ProArt P16 (H7606) є топовими у своїх сімействах» За своїм оснащенням модель ProArt P16 відповідає мобільній робочій станції, при цьому ноутбук вельми тонкий і легкий: при товщині 14,9 мм його маса - 1,85 кг. Новинка укладена в корпус чорного кольору з AFM-покриттям, стійким до відбитків пальців. Апаратна платформа включає процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 - максимально продуктивний серед мобільних чіпів виробника. В оснащенні також дискретна графіка GeForce RTX 4070. Максимальний обсяг оперативної пам'яті LPDDR5X - 64 ГБ, вбудована система зберігання даних на базі SSD PCIe 4.0 вміщує до 4 ТБ.

Ноутбук ProArt 16 являє собою по суті мобільну робочу станцію Нагадаємо, що до складу процесора AMD Ryzen AI 9 HX 370 входять NPU-ядра, що дає змогу прискорювати виконання AI-додатків. Сукупна продуктивність цього чіпа досягає 50 TOPS. Використання дискретної графіки GeForce RTX 4070 також робить істотний внесок під час роботи з технологією AI: за оцінками ASUS, творчі робочі AI-процеси прискорюються до 7 разів. У комплекті з ноутбуком ProArt P16 йде кілька AI-рішень, що дає змогу виконувати досить складні завдання локально без використання хмарних ресурсів і без обмежень щодо кількості токенів. Так пакет ASUS StoryCube проводить каталогізацію фото- і відеоматеріалів, що спрощує подальшу роботу з ними. Підтримується імпорт як з апаратних пристроїв зберігання (USB-накопичувачів і флешкарт), так і з хмарних сервісів (Google Photo та ін.). Додаток MuseTree дає змогу створювати зображення на основі технології штучного інтелекту. Для цього формується «Дерево ідей», куди поміщаються фото і записуються теги. Підтримується також трансформація зроблених від руки замальовок у барвисті картинки.

Додаток MuseTree дає змогу без будь-яких обмежень формувати картинки з використанням AI ПЗ ProArt Creator Hub оптимізує налаштування системи, включно з калібруванням дисплея та управлінням маніпулятором DialPad. Останній сумісний з додатками Adobe і може взаємодіяти з аналогічними програмами, регулюючи, наприклад, товщину пензля і силу його натискання, або регулювати рівень звуку чи зуму. Фірмова технологія ASUS Dimming регулює яскравість екрана залежно від того, чи перебуває перед вбудованою камерою користувач. Це підвищує безпеку і покращує конфіденційність. ASUS Noise Cancellation за допомогою AI покращує якість аудіо у відеоконференціях, пригнічуючи сторонні шуми. Сенсорний дисплей з діагоналлю 16 дюймів на базі 4K OLED-матриці з частотою оновлення 120 Гц забезпечує 100% охоплення DCI-P3 і високу точність передачі кольору Delta E<1. Швидкість відгуку - 0,2 мс. Оскільки модель ProArt P16 призначена для роботи на ходу, виробник забезпечив у ній захист від несприятливих зовнішніх впливів відповідно до вимог військового стандарту MIL-STD 810H. Наприклад, вона здатна витримувати клімат пустелі з температурою до 70°C, працювати в тропіках за відносної вологості 95% або у високогір'ї, де температура падає до -32°C, а висота сягає 4500 м. В оснащенні ProArt P16 є весь набір портів, що містить USB 4.0 Type-C, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, зчитувач карт SD Express 7.0 тощо. Підтримується бездротове підключення Wi-Fi 7.0.



IdeaMap допомагає об'єднати зображення і теги для створення бажаної картинки Особливу увагу варто звернути на систему охолодження цього ноутбука, оскільки в його компактному корпусі розміщені компоненти з активним тепловиділенням. У тих випадках, коли воно невелике, достатньо пасивного тепловідведення. При цьому відсутній будь-який шум. Якщо ж платформа навантажується ресурсомісткими додатками, до паці стає система з трьох вентиляторів. Функцію термоінтерфейсу на процесорі виконує рідкий метал Thermal Grizzly. А потік гарячого повітря виводиться з корпусу через заховані вентиляційні отвори, уникаючи його потрапляння на екран. Вбудований фільтр захищає компоненти від пилу. Аудіосистема ProArt P16 сертифікована Harman Kardon і включає 6 динаміків та 3 мікрофони. Вона підтримує технологію Dolbi Atmos для більш повного ефекту занурення. Вже розпочато продажі моделі ProArt P16, яка поставлятиметься в Україну у максимальної комплектації, за ціною 158999 грн. Модель Zenbook S 16 оснащується новітнім процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, який містить модуль NPU з продуктивністю до 50 TOPS і сучасне графічне ядро Radeon 890M. Завдяки використанню ексклюзивного виробничого процесу фрезерування алюмінієвих панелей на верстаті з ЧПК розробникам вдалося інтегрувати в ноутбук випарну камеру, яка є унікальним компонентом для настільки тонкого пристрою. Це рішення забезпечує високу продуктивність із максимальним TDP процесора до 28 Вт, яка досягається за мінімального рівня шуму. В ноутбуці реалізовано функціональний дизайн, який покращує взаємодію з користувачем: клавіатура має окрему клавішу Copilot, а тачпад зі співвідношенням сторін 16:10 на 40% більший, ніж у попередніх моделях і підтримує інтелектуальні жести. Дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц, а також аудіосистема з шістьма динаміками – безпрецедентна для такого тонкого ноутбука – забезпечують справді кінематографічні враження. Безпека пристрою гарантується модулем безпеки Microsoft Pluton, а зручна нова функція ключів доступу (passkey) Windows дозволяє користувачам надійно зберігати дані автентифікації, не допускаючи їх витоку. Оновлені функції біометричної ідентифікації й забезпечення конфіденційності на основі системи ІЧ-камер AiSense включають розпізнавання обличчя для автоматичного входу в систему, а також технології адаптивного блокування (Adaptive Lock) й адаптивного затемнення (Adaptive Dimming). Дизайн Zenbook S 16 доступний у двох нових відтінках кольору: сірому Zumaia Grey і білому Scandinavian White. У його ультратонкому корпусі використовується ексклюзивний матеріал Ceraluminum, що відрізняється високою твердістю, витримуючи випробування часом. За заявою ASUS, над удосконаленням кольорів, текстури й твердості цього інноваційного матеріалу інженери компанії працювали чотири роки.

Модель Zenbook S16 має товщину 11 мм Завдяки використанню сучасних виробничих процесів фрезерування на верстатах з ЧПК Zenbook S 16 отримав корпус товщиною 1,1 см, який при цьому містить широкий спектр найсучасніших компонентів, зокрема вдосконалену систему охолодження з випарною камерою. Я зазначив Іван Омельченко, Zenbook S 16 – єдиний ноутбук, що поєднує в собі настільки тонкий корпус із такою широкою функціональністю. Крім того, він є найтоншим і найкомпактнішим 16-дюймовим ноутбуком. Операції фрезерування металевих панелей на верстатах з ЧПК також використовуються для вирізання ексклюзивної ґратчастої панелі над клавіатурою, а також надзвичайно великого тачпаду. Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Він оснащений процесором AMD Ryzen AI серії 300, до 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ. Процесор має TDP до 28 Вт та вбудований модуль Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS і високу енергоефективність для роботи сучасних ШІ-застосунків. А батарея місткістю 78 Вт·год допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня. В Zenbook S 16 встановлена клавіатура ASUS ErgoSense з окремою клавішею Windows Copilot, яка дозволяє одним натисканням викликати Ші-помічник Windows, щоб отримати його допомогу за лічені секунди. Збільшений на 40% гладкий тачпад відповідає «золотому» співвідношенню сторін екрана 16:10, що забезпечує інтуїтивне керування пристроєм. Додаткова площа підвищує комфорт користувача й полегшує використання інтуїтивних жестів, тож користувачі можуть легко виконувати такі завдання, як регулювання гучності звуку та яскравості екрана, а також швидкий запуск відео. Zenbook S 16 оснащений повним набором інтерфейсних портів, зокрема двома USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, картридером SD і комбінованим аудіороз’ємом, що дозволяє підключати пристрої в дорозі. Бездротовий модуль стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з’єднання. Дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K має частоту оновлення 120 Гц. Він пройшов сертифікацію Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500, які підтверджують високу точність відтворення кольорів і якісну підтримку технології HDR. Колірне охоплення 100% DCI-P3 на рівні кінематографічного стандарту гарантує відтворення насичених відтінків. Zenbook S 16 може похвалитися також потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки відтворюють повноцінний багатовимірний звук з технологією Dolby Atmos. Розробники Zenbook S 16 особливу увагу приділили зниженню рівня шуму системи охолодження. З випарною камерою й двома вентиляторами IceBlade вона забезпечує належне охолодження з рівнем шуму нижче 25 дБ, а також автоматичне регулювання параметрів, щоб забезпечити максимальну потужність процесора з TDP 28 Вт, коли це необхідно. Ґратчаста панель над клавіатурою дає змогу максимально посилити повітряний потік, мінімізуючи ризик потрапляння всередину пилу й бруду. Для забезпечення конфіденційності та безпеки користувачів Zenbook S 16 підтримує ключі доступу (passkey) Windows і модуль Microsoft Pluton, що об’єднує найсучасніше обладнання, мікропрограмне й програмне забезпечення для захисту від загроз, які постійно розвиваються. Ключі доступу Windows використовують функцію розпізнавання рис обличчя Windows Hello, щоб захистити автентифікаційні дані користувачів.

Ceraluminum - новий матеріал, який об'єднує міцність кераміки та легкість алюмінію Роботу функції Windows Hello забезпечує ІЧ-камера ASUS AiSense, яка також підтримує функцію Adaptive Lock, що відстежує присутність користувача і блокує ноутбук, коли він відходить від екрана. Нарешті, функція Adaptive Dimming підвищує рівень конфіденційності, зменшуючи яскравість екрана, коли користувач відводить від нього погляд. ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD 2 ТБ надійде в продаж в Україні наприкінці серпня за ціною 94499 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в онлайн-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.

