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ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370

Автор – Тимур Ягофаров, 6 сентября
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Українське представництво ASUS провело презентацію своїх нових ноутбуків на базі чіпів AMD Ryzen AI 9 HX 370 - ASUS Zenbook S 16 (UM5606) і ProArt P16 (H7606). 

Познайомив з новинками Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS. Він повідомив, що представлені моделі є топовими у своїх сімействах. Що стосується лінійки ProArt, яка, націлена на творців мультимедійного контенту, то окрім ProArt P16, до неї входить пристрій «два в одному» PX13 та планшет PZ13.

ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370

Іван Омельченко: «Моделі ASUS Zenbook S 16 (UM5606) і ProArt P16 (H7606) є топовими у своїх сімействах»

За своїм оснащенням модель ProArt P16 відповідає мобільній робочій станції, при цьому ноутбук вельми тонкий і легкий: при товщині 14,9 мм його маса - 1,85 кг. Новинка укладена в корпус чорного кольору з AFM-покриттям, стійким до відбитків пальців.

Апаратна платформа включає процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 - максимально продуктивний серед мобільних чіпів виробника. В оснащенні також дискретна графіка GeForce RTX 4070. Максимальний обсяг оперативної пам'яті LPDDR5X - 64 ГБ, вбудована система зберігання даних на базі SSD PCIe 4.0 вміщує до 4 ТБ.

 ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
Ноутбук ProArt 16 являє собою по суті мобільну робочу станцію

Нагадаємо, що до складу процесора AMD Ryzen AI 9 HX 370 входять NPU-ядра, що дає змогу прискорювати виконання AI-додатків. Сукупна продуктивність цього чіпа досягає 50 TOPS. Використання дискретної графіки GeForce RTX 4070 також робить істотний внесок під час роботи з технологією AI: за оцінками ASUS, творчі робочі AI-процеси прискорюються до 7 разів.

У комплекті з ноутбуком ProArt P16 йде кілька AI-рішень, що дає змогу виконувати досить складні завдання локально без використання хмарних ресурсів і без обмежень щодо кількості токенів. Так пакет ASUS StoryCube проводить каталогізацію фото- і відеоматеріалів, що спрощує подальшу роботу з ними. Підтримується імпорт як з апаратних пристроїв зберігання (USB-накопичувачів і флешкарт), так і з хмарних сервісів (Google Photo та ін.). Додаток MuseTree дає змогу створювати зображення на основі технології штучного інтелекту. Для цього формується «Дерево ідей», куди поміщаються фото і записуються теги. Підтримується також трансформація зроблених від руки замальовок у барвисті картинки.

 ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
Додаток MuseTree дає змогу без будь-яких обмежень формувати картинки з використанням AI

ПЗ ProArt Creator Hub оптимізує налаштування системи, включно з калібруванням дисплея та управлінням маніпулятором DialPad. Останній сумісний з додатками Adobe і може взаємодіяти з аналогічними програмами, регулюючи, наприклад, товщину пензля і силу його натискання, або регулювати рівень звуку чи зуму.

Фірмова технологія ASUS Dimming регулює яскравість екрана залежно від того, чи перебуває перед вбудованою камерою користувач. Це підвищує безпеку і покращує конфіденційність. ASUS Noise Cancellation за допомогою AI покращує якість аудіо у відеоконференціях, пригнічуючи сторонні шуми.
 
Сенсорний дисплей з діагоналлю 16 дюймів на базі 4K OLED-матриці з частотою оновлення 120 Гц забезпечує 100% охоплення DCI-P3 і високу точність передачі кольору Delta E<1. Швидкість відгуку - 0,2 мс.
 
Оскільки модель ProArt P16 призначена для роботи на ходу, виробник забезпечив у ній захист від несприятливих зовнішніх впливів відповідно до вимог військового стандарту MIL-STD 810H. Наприклад, вона здатна витримувати клімат пустелі з температурою до 70°C, працювати в тропіках за відносної вологості 95% або у високогір'ї, де температура падає до -32°C, а висота сягає 4500 м.
 
В оснащенні ProArt P16 є весь набір портів, що містить USB 4.0 Type-C, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, зчитувач карт SD Express 7.0 тощо. Підтримується бездротове підключення Wi-Fi 7.0.

 
ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
IdeaMap допомагає об'єднати зображення і теги для створення бажаної картинки

Особливу увагу варто звернути на систему охолодження цього ноутбука, оскільки в його компактному корпусі розміщені компоненти з активним тепловиділенням. У тих випадках, коли воно невелике, достатньо пасивного тепловідведення. При цьому відсутній будь-який шум. Якщо ж платформа навантажується ресурсомісткими додатками, до паці стає система з трьох вентиляторів. Функцію термоінтерфейсу на процесорі виконує рідкий метал Thermal Grizzly. А потік гарячого повітря виводиться з корпусу через заховані вентиляційні отвори, уникаючи його потрапляння на екран. Вбудований фільтр захищає компоненти від пилу.

Аудіосистема ProArt P16 сертифікована Harman Kardon і включає 6 динаміків та 3 мікрофони. Вона підтримує технологію Dolbi Atmos для більш повного ефекту занурення.
 
Вже розпочато продажі моделі ProArt P16, яка поставлятиметься в Україну у максимальної комплектації, за ціною 158999 грн.
 
Модель Zenbook S 16 оснащується новітнім процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, який містить модуль NPU з продуктивністю до 50 TOPS і сучасне графічне ядро Radeon 890M. Завдяки використанню ексклюзивного виробничого процесу фрезерування алюмінієвих панелей на верстаті з ЧПК розробникам вдалося інтегрувати в ноутбук випарну камеру, яка є унікальним компонентом для настільки тонкого пристрою. Це рішення забезпечує високу продуктивність із максимальним TDP процесора до 28 Вт, яка досягається за мінімального рівня шуму.
 
В ноутбуці реалізовано функціональний дизайн, який покращує взаємодію з користувачем: клавіатура має окрему клавішу Copilot, а тачпад зі співвідношенням сторін 16:10 на 40% більший, ніж у попередніх моделях і підтримує інтелектуальні жести.
 
Дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц, а також аудіосистема з шістьма динаміками – безпрецедентна для такого тонкого ноутбука – забезпечують справді кінематографічні враження.
 
Безпека пристрою гарантується модулем безпеки Microsoft Pluton, а зручна нова функція ключів доступу (passkey) Windows дозволяє користувачам надійно зберігати дані автентифікації, не допускаючи їх витоку. Оновлені функції біометричної ідентифікації й забезпечення конфіденційності на основі системи ІЧ-камер AiSense включають розпізнавання обличчя для автоматичного входу в систему, а також технології адаптивного блокування (Adaptive Lock) й адаптивного затемнення (Adaptive Dimming).
 
Дизайн Zenbook S 16 доступний у двох нових відтінках кольору: сірому Zumaia Grey і білому Scandinavian White. У його ультратонкому корпусі використовується ексклюзивний матеріал Ceraluminum, що відрізняється високою твердістю, витримуючи випробування часом. За заявою ASUS, над удосконаленням кольорів, текстури й твердості цього інноваційного матеріалу інженери компанії працювали чотири роки.
 ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
Модель Zenbook S16 має товщину 11 мм

Завдяки використанню сучасних виробничих процесів фрезерування на верстатах з ЧПК Zenbook S 16 отримав корпус товщиною 1,1 см, який при цьому містить широкий спектр найсучасніших компонентів, зокрема вдосконалену систему охолодження з випарною камерою. Я зазначив Іван Омельченко, Zenbook S 16 – єдиний ноутбук, що поєднує в собі настільки тонкий корпус із такою широкою функціональністю. Крім того, він є найтоншим і найкомпактнішим 16-дюймовим ноутбуком. Операції фрезерування металевих панелей на верстатах з ЧПК також використовуються для вирізання ексклюзивної ґратчастої панелі над клавіатурою, а також надзвичайно великого тачпаду.

Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Він оснащений процесором AMD Ryzen AI серії 300, до 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ. Процесор має TDP до 28 Вт та вбудований модуль Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS і високу енергоефективність для роботи сучасних ШІ-застосунків. А батарея місткістю 78 Вт·год допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня.
 
В Zenbook S 16 встановлена клавіатура ASUS ErgoSense з окремою клавішею Windows Copilot, яка дозволяє одним натисканням викликати Ші-помічник Windows, щоб отримати його допомогу за лічені секунди. Збільшений на 40% гладкий тачпад відповідає «золотому» співвідношенню сторін екрана 16:10, що забезпечує інтуїтивне керування пристроєм. Додаткова площа підвищує комфорт користувача й полегшує використання інтуїтивних жестів, тож користувачі можуть легко виконувати такі завдання, як регулювання гучності звуку та яскравості екрана, а також швидкий запуск відео.
 ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
Zenbook S 16 оснащений повним набором інтерфейсних портів, зокрема двома USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, картридером SD і комбінованим аудіороз’ємом, що дозволяє підключати пристрої в дорозі. Бездротовий модуль стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з’єднання.
 
Дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K має частоту оновлення 120 Гц. Він пройшов сертифікацію Pantone Validated і DisplayHDR True Black 500, які підтверджують високу точність відтворення кольорів і якісну підтримку технології HDR. Колірне охоплення 100% DCI-P3 на рівні кінематографічного стандарту гарантує відтворення насичених відтінків.
 
Zenbook S 16 може похвалитися також потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon. Два високочастотних і чотири низькочастотних динаміки відтворюють повноцінний багатовимірний звук з технологією Dolby Atmos.
 
Розробники Zenbook S 16 особливу увагу приділили зниженню рівня шуму системи охолодження. З випарною камерою й двома вентиляторами IceBlade вона забезпечує належне охолодження з рівнем шуму нижче 25 дБ, а також автоматичне регулювання параметрів, щоб забезпечити максимальну потужність процесора з TDP 28 Вт, коли це необхідно. Ґратчаста панель над клавіатурою дає змогу максимально посилити повітряний потік, мінімізуючи ризик потрапляння всередину пилу й бруду.
 
Для забезпечення конфіденційності та безпеки користувачів Zenbook S 16 підтримує ключі доступу (passkey) Windows і модуль Microsoft Pluton, що об’єднує найсучасніше обладнання, мікропрограмне й програмне забезпечення для захисту від загроз, які постійно розвиваються. Ключі доступу Windows використовують функцію розпізнавання рис обличчя Windows Hello, щоб захистити автентифікаційні дані користувачів.

 ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370
Ceraluminum - новий матеріал, який об'єднує міцність кераміки та легкість алюмінію

Роботу функції Windows Hello забезпечує ІЧ-камера ASUS AiSense, яка також підтримує функцію Adaptive Lock, що відстежує присутність користувача і блокує ноутбук, коли він відходить від екрана. Нарешті, функція Adaptive Dimming підвищує рівень конфіденційності, зменшуючи яскравість екрана, коли користувач відводить від нього погляд.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD 2 ТБ надійде в продаж в Україні наприкінці серпня за ціною 94499 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в онлайн-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.

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