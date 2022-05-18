ASUS оновлює ноутбуки в лінійках ROG Strix та ROG Flow

18 мая 2022 г., 15:05

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ASUS оголосила про вихід двох високопродуктивних ноутбуків лінійок ROG Strix і ROG Flow.



Новий ноутбук ROG Strix SCAR 17 Special Edition використовує найсучасніші компоненти та новітнє рішення для охолодження, щоб надавати найкращі у своєму класі ігрові можливості. Спеціальна випарна камера в поєднанні з ексклюзивним для ноутбуків ROG рідким металом Conductonaut Extreme, що застосовується як для центрального, так і для графічного процесора, дозволяє SCAR 17 SE розкрити максимальний потенціал апаратної платформи. Оснащення включає процесор з TDP 65 Вт та відеокарту з TGP 175 Вт (з Dynamic Boost).



У моделі SCAR 17 SE використовуються компоненти винятково класу high-end. Панелі Full HD 360 Гц та QHD 240 Гц (обидві з часом відгуку 3 мс), якими може оснащуватися SCAR 17 SE, забезпечують чітке й плавне відтворення динамічного зображення. В конфігурації також до 64 ГБ швидкісної оперативної пам’яті DDR5 4800 МГц та накопичувачі PCIe 4.0 в масиві RAID 0. Ця модель вирізняється оригінальним оформленням у стилі «кіберпанк» і вперше використовує в дизайні невидиме чорнило, нанесене безпосередньо на металевий корпус. За умов звичайного освітлення це покриття створює матову текстуру з металевим відблиском, а у світлі УФ-ліхтарика чорнило стає зелено-блакитним і демонструє підказки для гри SCAR Runner.



ROG Flow X16 — це тонкий та легкий 16-дюймовий ноутбук-трансформер, що працює на основі процесора AMD Ryzen 9 6900HS і відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуків та підтримує підключення зовнішніх відеокарт сімейства XG Mobile. Flow X16 також оснащений флагманським дисплеєм ROG Nebula HDR, QHD-панеллю з мінісвітлодіодним підсвічуванням, частотою оновлення 165 Гц, піковою яскравістю 1100 кд/м2 та колірним охопленням 100% DCI-P3. Попри тонкий і легкий формфактор цього пристрою, він підтримує апгрейд. Компоненти преміумкласу доповнюються новою технологією Frost Force та рішенням Pulsar Heatsink із трьома вентиляторами й радіатором з високою щільністю пластин, що дає змогу підтримувати високу продуктивність і низькі температури.

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