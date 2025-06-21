ASUS оновлює лінійку ноутбуків ExpertBook

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Київський офіс ASUS провів онлайн-презентацію оновленого модельного ряду ноутбуків для бізнесу.

З новинками ознайомив PR-менеджер українського представництва ASUS Іван Омельченко. Він зазначив, що в активі виробника широкий спектр рішень для бізнес-сфери, який охоплює і серверні платформи, і обладнання для бездротових мереж, але основний акцент у цьому напрямку робиться на ноутбуки, оптимізовані для роботи в бізнес-середовищі.

«Сучасний бізнес вимагає від техніки не лише високої продуктивності, але й надійності, портативності та інноваційних функцій. Компанія ASUS пропонує широкий асортимент ноутбуків ExpertBook, які відповідають усім цим вимогам. Від легких і потужних пристроїв для керівників до надійних і функціональних рішень для малого та середнього бізнесу – у лінійці ASUS ExpertBook знайдеться оптимальний ноутбук для будь-яких потреб», - зазначив Іван Омельченко.

Модель ExpertBook B9 – це найлегший (вагою 990 грамів) 14-дюймовий ноутбук для бізнесу з OLED-дисплеєм із роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800), надтонкими рамками і співвідношенням сторін 16:10. У максимальній конфігурації цьогорічна модель (B9403CVAR) оснащена процесором Intel Core 7 та 64 ГБ оперативної пам’яті. Корпус пристрою виготовлений з магнієво-літієвого сплаву, що забезпечує легкість, портативність і довговічність. Завдяки екологічному дизайну, яскравому дисплею, AI-інструментам для покращення якості відеоконференцій, новітньому процесору та численним функціям безпеки, цей ноутбук націлено на керівників компаній і тих професійних користувачів, хто часто подорожує у справах.

Недорогі та універсальні ноутбуки ExpertBook B1 орієнтовані на потреби бізнесу будь-якого масштабу. Оновлений дизайн включає оптимізовану систему охолодження та нову конструкцію, що полегшує обслуговування, зокрема дає змогу швидко замінювати акумулятор. Міцний корпус із матовою текстурою запобігає накопиченню відбитків пальців та протидіє появі подряпин. Ці ноутбуки доступні в конфігураціях з процесорами як Intel так і AMD, з діагоналями екранів 14 та 15,6 дюйма. Наприклад, нова модель (B1503CVA) може оснащуватися процесорами до Intel Core 7 150U і до 64 ГБ оперативної пам’яті. Вона підтримує сучасні функції на основі штучного інтелекту, спрямовані на підвищення продуктивності, як-от AI ExpertMeet, Copilot у Windows та інтелектуальне усунення шумів.

Ноутбуки ExpertBook B3 – це потужні рішення з підтримкою сучасних технологій штучного інтелекту. Доступні моделі з діагоналями 14 і 16 дюймів, зі співвідношенням сторін 16:10, тонкими рамками та антибліковим покриттям екрана. Оснащені процесорами до Intel Core Ultra 7 з нейронним процесором (NPU) і сучасним графічним ядром, ці ноутбуки забезпечують високу продуктивність і комфортну роботу із застосунками, які використовують технології AI. ExpertBook B3 оснащений повноцінними засобами захисту, зокрема апаратними. Сюди входять ІЧ-камера Full HD, сканери відбитків пальців і зчитувач смарткарт, TPM-модуль, шторка для блокування вебкамери та слот для замка Kensington Nano.

У лінійці ASUS для бізнесу поряд з B-серією для корпоративних користувачів представлена P-серія, орієнтована на потреби середнього та малого бізнесу, підприємців та працівників домашнього офісу. Ноутбуки цієї серії, зокрема флагманська модель ExpertBook P5 на базі Intel Core Ultra (Series 2), встановлюють нові стандарти продуктивності, керованої AI, завдяки інтеграції AI ExpertMeet для ефективніших онлайн-зустрічей (з перекладом та резюмуванням) та ExpertPanel для автоматичної оптимізації системи. Дизайн P-серії поєднує в собі легкість, стиль (зокрема, повнометалеві корпуси P5 та P3) та ергономіку, включаючи більші клавіші та покращену систему охолодження ExpertCool. Крім того, ці ноутбуки вирізняються надійною багаторівневою безпекою аж до рівня BIOS (відповідність NIST SP800-155), а також пропонують комплексну бізнес-підтримку ASUS та відповідають військовим стандартам міцності MIL-STD-810H. Завдяки використанню промислово переробленого алюмінієвого сплаву, сталі та навіть перероблених магнітів, ExpertBook P5 демонструє значне підвищення екологічності та є кроком до циркулярної економіки.

Ноутбуки ExpertBook P5 оснащені дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 144 Гц. Завдяки двом слотам для SSD, до 32 ГБ оперативної пам’яті та акумулятору високої ємності, що підтримує до 28 годин автономної роботи, ці ноутбуки надають користувачам максимальну продуктивність у будь-яких ситуаціях. При цьому 14-дюймова модель ExpertBook P5 (P5405) важить 1,27 кг.

Ноутбуки ASUS ExpertBook мають можливість розкриття екрана на 180 градусів, а деякі моделі (лінійка Flip) – на 360 градусів. Вони оснащені механічною шторкою вебкамери та пропонуються із застосунками для покращення ефективності, такими як AI ExpertMeet для відеоконференцій, що включає автоматичний переклад, ідентифікацію співрозмовників та конспектування зустрічі.

ASUS також пропонує «хромбуки» для бізнесу та навчання. Легкі пристрої на базі Chrome OS, такі як Chromebook CM30 вагою 610 грамів, Chromebook Plus CX14 з продуктивним процесором і доступні моделі Chromebook CR12 з діагоналлю екрана 12 дюймів, націлені на розв’язання повсякденних завдань.

Усі ноутбуки ASUS для бізнесу проходять тести на відповідність до військового стандарту США MIL-STD 810H та ретельні внутрішні тестування ASUS. Додатково, для корпоративних замовників можлива кастомізація конфігурацій і зовнішнього вигляду, зокрема нанесення логотипу компанії на кришку ноутбука.

Підсумовуючи, Іван Омельченко зазначив: «Ноутбуки ASUS ExpertBook – це надійні та продуктивні рішення для бізнесу, які пропонують широкий спектр функцій для сучасних професіоналів».

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