ASUS нацеливает ноутбуки ProArt StudioBook на создателей контента

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Украинское представительство ASUS провело презентацию новой серии высокопроизводительных ноутбуков ProArt StudioBook, подвело предварительные итоги 2019 г. и поделилось планами на следующий.

Открывший презентацию Валерий Базыленко, директор по развитию бизнеса ASUS в Украине, сообщил о наблюдающихся в последнее время тенденциях в локальном сегменте рынка ноутбуков. Главной среди них является постоянное снижение сбыта в штучном исчислении, которое наблюдается еще с 2012 г., когда в нашей стане был зафиксирован максимум продаж лэптопов на уровне 1,7 млн устройств. Так, по итогам 2018 г., объем продаж ноутбуков, согласно отчету GfK, составил примерно 519 тыс., а в нынешнем ожидается на уровне 464 тыс., что соответствует спаду на 10,7%.

Валерий Базыленко познакомил с современными тенденциями украинского рынка ноутбуков

Еще одна интересная тенденция — сформировавшийся в течение последних трех лет хорошо выраженный пик продаж в период, так называемой, «черной пятницы». Впервые этот всплеск был зафиксирован в 2017 г., и вот уже в третий раз мощная реклама и приуроченные к этому событию акции смогли вызвать интерес у покупателей.

Продолжается снижение интереса потребителей к ноутбукам начального уровня на базе чипов класса Celeron/Pentium, что объясняется возросшими требованиями к продуктивности платформы. С другой стороны, хорошо прослеживается рост популярности игровых и high-end систем. Как сообщил Валерий Базыленко, в сегменте игровых мобильных платформ ASUS принадлежит лидирующая позиция с долей 31% (в шт.) и 30% (в деньгах), а в направлении псевдо-игровых решений производитель занимает 36% (в шт.) и 41% (в деньгах). Компания активно обновляет свой ассортимент, и уже в сентябре в украинской рознице на модельный ряд ASUS 2019 г. занимал 94%.

О новых ноутбуках семейства ProArt StudioBook рассказал Иван Омельченко, PR-менеджер из киевского офиса ASUS. На старте его продаж в Украине будут доступны две 17-дюймовые модели: ProArt StudioBook Pro X (W730) и ProArt StudioBook Pro 17 (W700). Примечательно, что более продвинутая Pro X будет предлагаться через партнерский канал, а более доступная по цене Pro 17 предлагается под заказ.

Иван Омельченко: «Семейство ноутбуков ProArt StudioBook создавалось с прицелом на обеспечение максимальной производительности в компактном корпусе»

Выступающий обратил внимание на то, что новое семейство создавалось с расчетом на создателей контента. Поэтому в старшей серии Pro X используется высокопроизводительная аппаратная платформа на базе процессоров Intel Core i7 H-серии девятого поколения либо шестиядерный Intel Xeon, а также графика Nvidia Quadro RTX 5000. При этом система охлаждения в состоянии справиться с такой нагрузкой в достаточно компактном корпусе.

Не менее важным компонентом подобного решения является дисплей, так как он должен быть задействован при выполнении задач, связанных с дизайном и конструированием. В новинке установлена 17-дюймовая ЖК-матрица с цветовым охватом 97% DCI-P3 и с точностью цветопередачи Delta E < 1,5. Стоит иметь в виду, что экран имеет соотношение сторон 16:10, поэтому его удалось вписать в габариты, характерные для 15-дюймовых ноутбуков. А использование ультратонкой рамки вокруг экрана по технологии NanoEdge позволило получить соотношение его площади ко всей крышке на уровне 92%. Еще одна интересная особенность — возможность раскрывать экран на 180°, что, например, позволяет обсуждать проекты в планшетном режиме.

Встроенная система хранения ноутбука построена на массиве RAID 0 на базе твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe и вмещает до 4 ТБ, а также включает жесткий диск 2,5″ на 2 ТБ. В системе может быть установлено до 128 ГБ оперативной памяти. А коммуникационные возможности включают высокоскоростные интерфейсы Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax).

Ноутбуки семейства ProArt StudioBook Pro позволяют раскрывать экран на 180°

Среди важных особенностей серии Pro X стоит отметить и наличие панели ScreenPad 2.0, которая представляет собой интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей. Он расположен на месте тачпада и позволяет вывод отдельных окон или задействуется для запуска специализированных приложений.

Рабочая станция ProArt StudioBook Pro (W700) разрабатывалась как один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro — толщина его корпуса составляет 18,4 мм. При этом оснащение модели включает процессоры Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокарту NVIDIA Quadro (до модели Quadro RTX 3000 Max-Q). Объем оперативной памяти достигает 64 ГБ, а встроенная система хранения данных емкостью до 4 ТБ также базируется на массиве RAID0 из двух твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe x4.

В отличие от более старшей модели в данном ноутбуке на тачпаде сформирован NumberPad. А встроенный ЖК-экран обеспечивает цветовой охват 97% DCI-P3 и 129% sRGB. Оба ноутбука поддерживают встроенную технологию калибровки ASUS Calibration, которая представляет собой простой способ калибровки дисплея для восстановления первоначальных характеристик насыщенности цвета.

Примечательно, что карт-ридер новинки подключен посредством интерфейса UHS-II, что позволяет оперативно загружать отснятый видео-материал с карт памяти с максимальной скоростью 312 МБ/с.

В Украине уже доступен ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730G5T) с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000, 32 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ (по цене 144999 грн). Модель ProArt StudioBook Pro 17 (W700G3T) доступна для заказа. Для нее ориентировочная розничная цена в конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q составляет 80000 грн.

Иван Бесский: «В грядущем обновлении линейки ноутбуков будут активно использоваться двух-мониторные конфигурации, причем в самых неожиданных сочетаниях»

А в заключение Иван Бесский, региональный PR-менеджер ASUS по техническому маркетингу, коротко остановился на планах компании по развитию ее направления ноутбуков в следующем году. И одной из главных тенденций грядущего обновления станет поддержка мульти-дисплейных конфигураций, причем в самых неожиданных сочетаниях. Кроме того, свое дальнейшее развитие получат тонкие и легкие игровые ноутбуки с графикой Nvidia Quadro RTX, конструкция которых будет предусматривать корпуса толщиной не более 17 мм. Эволюционное развитие ожидает и встроенные в ноутбуки дисплеи, ожидается, что их кадровая частота достигнет 300 Гц.

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