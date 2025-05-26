ASUS і AMD спільно представили повну лінійку Expert P Series 2025

26 мая 2025 г., 14:35

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На виставці Computex 2025 компанії ASUS і AMD спільно оголосили про випуск нових комп'ютерів ASUS Expert P-серії Copilot+, підкреслюючи своє лідерство в галузі комерційних комп'ютерів зі штучним інтелектом. Нова лінійка, оснащена новітніми процесорами AMD Ryzen AI 300 Series, включає ноутбук ExpertBook P3 (PM3), настільні комп'ютери ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), ПК «все в одному» ExpertCenter P600 (PM640, PM670) і міні-ПК ExpertCenter PN54.



«Наша співпраця з ASUS була дуже успішною - насамперед у споживчому та ігровому секторах - і ми раді розвинути цей імпульс, розширюючи комерційний простір», - сказав Джек Хуінь (Jack Huynh), SVP і GM групи обчислювальних і графічних рішень AMD. «Представлення нової комерційної лінійки на базі процесорів AMD Ryzen AI знаменує собою переломний момент у сфері високопродуктивних обчислень. Це нове потужне рішення покликане задовольнити висхідні потреби в робочих навантаженнях, пов'язаних з AI, і запропонувати підприємствам безпрецедентну швидкість, ефективність і масштабованість для застосунків та інновацій, заснованих на штучному інтелекті, по всьому світу».



«Ми пишаємося тим, що поглиблюємо нашу співпрацю з AMD, відкриваючи нову еру обчислень на базі AI. Ми в ASUS впевнені, що AI кардинально змінить ПК - від системної архітектури до реальних додатків», - сказав С.Ю. Хсу (S.Y. Hsu), виконавчий директор ASUS. «З додаванням нової серії Expert, створеної з нуля для підвищення продуктивності та ефективності сучасного робочого місця, до нашого широкого портфоліо ПК з AI і прагненням до інновацій, ми прагнемо забезпечити роботу з AI нового покоління, щоб розширити можливості користувачів у всьому світі».



Серія ExpertBook P3, представлена в 14- (PM3406) і 16-дюймовому (PM3606) варіантах, працює на базі процесорів AMD Ryzen AI PRO 7 з TDP 45 Вт, забезпечуючи продуктивність до 66 TOPS. Він оснащений акумулятором 70 Вт-год для продуктивної роботи протягом усього дня. Ноутбук оснащений технологією ExpertCool, яка зберігає прохолоду в повністю металевому корпусі як у відкритому, так і в закритому стані, і з повним набором портів введення-виведення, розташованих так, щоб підвищити комфорт і зручність переміщення миші.



Процесори AMD Ryzen PRO забезпечують бізнес-користувачам 18 місяців планової стабільності програмного забезпечення, 24 місяці планової доступності та суворий процес перевірки платформи для забезпечення довгострокової якості.



Серія ExpertCenter P600 являє собою перший ПК «все в одному» Copilot+ від ASUS, доступний з 24-дюймовим (PM640) і 27-дюймовим екраном (PM670). Розроблений для забезпечення конфіденційності та продуктивності, P600 забезпечує до 50 TOPS NPU для створення контенту в реальному часі, а також оснащений висувною камерою, широкоформатним сенсорним екраном Full HD і міцним корпусом бізнес-класу. Інтегрований Microsoft Copilot забезпечує зручність спільної роботи.



Серія ExpertCenter P700 - це перший настільний комп'ютер із підтримкою технології Copilot+ від ASUS, пропонований у варіантах мінівежі (PM700MK) і малого формфактора (PM700SK). Обчислювальна потужність NPU до 50 TOPS, шасі без інструментів і міцність за стандартом MIL-STD-810H - усе це дає змогу використовувати ПК у будь-яких бізнес-сценаріях.



Завершує серію P міні-ПК ExpertCenter PN54, у якому можливості Copilot+ реалізовано у формфакторі «з долоню», що робить його рішенням для приміщень з обмеженим простором, як-от кіоски, торгівельні точки та мінімалістичні робочі станції. Попри компактний дизайн, PN54 забезпечує високу продуктивність і прискорення AI, забезпечуючи більш інтелектуальні робочі процеси та безшовну багатозадачність у будь-яких умовах.



Усі моделі ASUS ExpertBook і ExpertCenter P-серії оснащені ASUS AI ExpertMeet і ASUS ExpertGuardian - інструментами, які вже сьогодні дають змогу поліпшити спільну роботу та забезпечити захист корпоративного рівня.



AI ExpertMeet - це асистент на пристрої, який підвищує якість проведення нарад завдяки перекладу, стенограмі та резюме за допомогою AI. Завдяки інтелектуальному управлінню на пристрої всі конфіденційні дані залишаються на комп'ютері, де вони зберігаються, що виключає можливість порушення конфіденційності. ExpertGuardian забезпечує всебічний захист - від апаратного та програмного забезпечення до вбудованого ПЗ. Комп'ютери серії P також оснащені BIOS комерційного класу, відповідним вимогам NIST SP 800-155, вбудованим TPM 2.0 і п'ятирічною підтримкою ASUS BIOS і оновлень драйверів, з багаторівневим захистом від програмного забезпечення до вбудованого ПЗ і апаратного забезпечення.

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