ASUS ExpertBook B9 – ультрамобильность для бизнеса

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Компания ASUS выпустила ультрапортативные ноутбуки с рекордно малым весом, которые оптимизированы для бизнес-среды. Какие же возможности представляют эти устройства в нынешних гибридных условиях работы?

Одним из главных девизов, отражающих нынешние реалии ведения бизнеса, стало выражение «Работать откуда угодно». Каждый крупный производитель портативных компьютеров стремится предложить свое решение, которое отвечало бы этому принципу. В своей линейке бизнес-лэптопов ASUS решила сделать основной акцент на сочетании ультрапортативности, надежности и защиты информации.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) доступен по средней цене 82600 грн

Попавшая к нам на тестирование модель ASUS ExpertBook B9 (B9400CEA) построена на аппаратной платформе, которая включает процессор 11-го поколения Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой 2,8 ГГц с графикой Intel Iris Xe, 32 ГБ оперативной памяти LDDR4x с частотой 4266 МГц и двум SSD по 2 ТБ. Эта производительная система заключена в ультратонкий корпус из магниево-литиевого сплава толщиной 1,49 см. По заявлению ASUS, это самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук, так как вес варианта с аккумулятором на 33 Вт·ч составляет 880 гр., а при установке более мощной батареи на 66 Вт·ч масса возрастает до 1005 грамм. И стоит признать, что этот лэптоп воспринимается действительно легким. А благодаря приятному на ощупь покрытию корпуса, на котором не остается отпечатков, он уверенно удерживается в руках.

Производитель обращает внимание на процедуру изготовления корпуса, детали которого готовятся к фрезеровке с помощью технологического процесса, включающего 21 стадию обработки. Сюда входит и технология микродугового окисления, призванная предотвратить коррозию.

На тачпаде B9400 можно активировать приложение «Калькулятор»

Поскольку предполагается активное использование ноутбука в дороге, он получил усиленную конструкцию, позволяющую противостоять возможным повреждениям. Так порты ввода-вывода и петли дополнительно укреплены стальными кронштейнами. А материнская плата оснащена резиновыми демпферами, призванными поглотить внешние усилия, которые могут привести к ее деформации. Кроме того, за ЖК-панелью находятся стальные элементы для защиты от сдавливания с усилием до 30 кг.

Для серии ExpertBook B9 заявлено соответствие требованиям военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, что включает защиту от падения с высоты 10 см, устойчивость к разливанию жидкости и к ударам с усилием до 150 гр. Производитель также заявил о том, что эта разработка прошла дополнительные тесты, которые включили проверку интерфейсных разъемов (5 тыс. циклов подключения/отключения), тест на прочность клавиатуры (10 млн нажатий на клавиши), испытания дисплейного шарнира (50 тыс. циклов открытия/закрытия крышки).

Одним из современных трендов стало увеличение соотношения площади экрана к общей поверхности крышки. Это позволяет не только улучшить восприятие, но и сократить общие габариты устройства. В модели ExpertBook B9400 толщина боковых рамок не превышает 4 мм, а верхняя имеет всего 7 мм, что позволило разместить на ней веб-камеру со шторкой и LED-подсветкой, а также инфракрасную камеру, массив микрофонов и датчик приближения. На предоставляемых с его помощью возможностях остановимся далее. А пока отметим, что соотношение экрана к общей площади крышки составляет 94%. Это позволило вместить 14-дюймовый дисплей в габариты 13-дюймового форм-фактора.

С помощью идущей в комплекте раскладной подставки можно удобно расположить ноутбук на столе

В ноутбуке установлена IPS-матрица с соотношением сторон 16:9 и с разрешением 1920x1080. Ее максимальная яркость – 300 нит, для нее заявлено 100% охвата цветовой гаммы sRGB и 72% для системы NTSC.

Среди нестандартных возможностей дисплея стоит отметить наличие встроенного видео-буфера, который позволяет выполнять обновление статической картинки без задействования графического адаптера. Это дает выигрыш в энегоэффективности, так как отключение потребления графики существенно улучшает автономность системы.

Крышка с дисплеем открывается на максимальный угол 180°, при этом конструкция шарнира ErgoLift позволяет при открытии немного приподнять корпус. По замыслу разработчиков, это улучшает эргономику при работе с клавиатурой, а также открывает больший приток воздуха в систему охлаждения. Еще одна особенность использования механизма ErgoLift связана с тем, что динамики расположены снизу. Поэтому небольшое приподнимание корпуса способствует более наполненному звучанию.



Переходник microHDMI/RJ-45 из комплекта поставки позволяет подключить ноутбук к проводной локальной сети

А теперь о функциональности, связанной с датчиками приближения. Дело в том, что с их помощью усилена защита ноутбука. Прежде всего, стоит иметь в виду, что как только они распознают движение перед открытым экраном, запускается процесс распознавания лица зарегистрированного владельца. И если за лэптопом оказывается действительно он, выполняется вход в ОС Windows с помощью функции Hello. Такая процедура позволяет отказаться от ввода пароля, что удобно в людных местах. А как только владелец уходит, датчик приближения снижает яркость экрана и блокирует систему, не позволяя посторонним заглянуть на экран. Работает этот механизм и в условиях слабого освещения, так как имеется инфракрасный датчик с HD-разрешением.

Поскольку речь зашла о контроле доступа в ExpertBook B9400, как и во всех ноутбуках серии, установлен сканер отпечатков и имеется чип TPM2.0, предназначенный для хранения паролей. Сканер отпечатков в модели B9400 находится в правой части подладонной зоны непосредственно под клавиатурой, где удобно прикладывается большой палец. При этом минимален риск случайного нажатия чего бы то ни было.

Для бизнес-пользователей одной из важных сторон использования ноутбука является удобство клавиатуры. Она в модели B9400 полноразмерная и дополнена подсветкой с тремя уровнями интенсивности для работы при слабом освещении. В ее состав входит и кнопка выключения со световой индикацией, призванной в том числе и избегать случайного нажатия, хотя эта клавиша и вынесена в крайнее правое положение в верхнем ряду. Ход клавиш составляет 1,5 мм.

Отсутствие цифрового блока скомпенсировано возможностью сформировать его на тачпаде. Для этого в его правом верхнем углу имеется выделенная зона активации фирменной функции NumberPad. Интересно, что при ее включении тачпад все равно может распознавать непрерывное скольжение пальца по его поверхности и воспринимает это как управление курсором. Но достаточно приступить к нажиманию подсвеченных зон, и система воспринимает ввод с цифрового блока. Можно вызвать на тачпад и приложение «Калькулятор», для чего достаточно провести пальцем от левого верхнего угла вправо. Двойное нажатие на зону в верхнем левом углу меняет уровень яркости подсветки NumberPad между двумя значениями.

Обширный набор коммуникационных портов – еще одно актуальное для бизнес-пользователей требование. В активе модели ExpertBook B9400 – два разъема USB-C с функциональностью Thunderbolt 4, которые обеспечивают соединение на скорости 40 Гбит/с и работу с двумя 4K-дисплеями. Зарядка встроенного аккумулятора также выполняется посредством этих портов. Имеются и полноразмерный разъем HMDI для простого подключения широкого спектра устройств вывода изображений, и USB-A, позволяющий работать с периферией, и microHDMI. Назначение последнего – подключение ноутбука к локальной сети предприятия. Поскольку тонкий корпус устройства не позволяет установить порт RJ-45, конструкторы нашли возможность сделать это посредством переходника microHDMI/ RJ-45.

На верхней рамке экрана шириной 7 мм кроме веб-камеры поместились также датчик приближения и массив из четырех микрофонов

Особенность такого подхода заключается в том, что он отвечает требованиям тех компаний, где внедрены политики безопасности, которые предусматривают привязку клиентских машин по MAC-адресам. Если же применить переходник со встроенным Ethernet-адаптером, это станет грубейшим их нарушением. Тогда как в ASUS ExpertBook B9400 встроенный Ethernet-адаптер распаян на материнской плате, поэтому можно смело привязываться к его MAC-адресу. А переходник microHDMI/ RJ-45 лишь служит для коммутации соответствующих интерфейсных линий и входит в комплект поставки модели.

Беспроводные коммуникационные возможности ExpertBook B9400 включают адаптер Wi-Fi 6 (802.11ax) с максимальной пропускной способностью 2,4 Гбит/с и Bluetooth 5. Функциональность адаптера Wi-Fi расширена фирменным приложением ASUS WiFi Smart Connect и технологией WiFi Stabilizer. Суть работы WiFi Smart Connect заключается в интеллектуальном выборе точки доступа с наиболее мощным сигналом, что позволяет перемещаться по территории компании без потери соединения. В свою очередь WiFi Stabilizer предусматривает фильтрацию сигналов интерфейса USB 3.0 с помощью мета-материалов, подавляющих их влияние на работу антенн Wi-Fi, расположенных в подладонной зоне в непосредственной близости от портов.

Неотъемлемой составляющей гибридного стиля работы стали видеоконференции. Для улучшения качества звука во время удаленных встреч ASUS внедрила ряд технологий. Прежде всего, стоит отметить функцию подавления шума ClearVoice Mic, которая работает в четырех режимах: нормальный, базовый, один презентатор и несколько презентаторов. Суть ее работы понятна из названия, отличия двух последних режимов связаны с формированием диаграммы направленности массива из четырех микрофонов, расположенных в обрамлении экрана. Причем выполняется выравнивание уровня громкости голосов всех находящихся в помещении участников видеоконференции.



Под тачпадом расположен индикатор голосового помощника Alexa



В ноутбуке также предусмотрена интеграция с виртуальным ассистентом Amazon Alexa. О работе системы Alexa сигнализирует световая полоска на корпусе ноутбука. Голосовые команды воспринимаются с дистанции до четырех метров.

Тестирование

После обзора функциональности пора перейти к практической оценке возможностей ExpertBook B9400, для чего использовался пакет PCMark10 Pro. Мы выполнили исследование производительности платформы в целом, а также встроенной системы хранения данных.

При использовании набора офисных задач модель получила 4357 баллов, причем в разделе Essentials, который включает веб-браузинг и видео-конференции, системе зачислили 9765 баллов. При выполнении раздела тестов, связанных с продуктивностью выполнения офисных задач, она получила 6740 баллов. А вот разделы креативных задач (5094 балла) и игровых приложений (2906 баллов) показали, что платформа не является оптимизированной для такой нагрузки.

Исследование производительности встроенного СХД продемонстрировало результат 1265 баллов, при этом скорость обмена составила 192,4 МБ/с при среднем времени поиска 126 мкс.

Одним из ключевых показателей ультрапортативной платформы является ее автономность. Ее мы оценивали в режиме офисной нагрузки, при просмотре видео и при игровой нагрузке. Пусть последнее не является целевым для такого ноутбука, но хотелось увидеть насколько продолжительно он может справиться требующими вычислительных ресурсов задачами. Оказалось, что офисный набор модель ExpertBook B9400, оснащенная батареей 66 Вт·ч, способна выполнять 12 часов 12 минут, при этом яркость находилась на уровне 30% и не отключался адаптер Wi-Fi. Просмотр видео эта система обеспечивает в течение 11 часов 41 минуты. В этом режиме яркость также устанавливалась на 30%. А игровую нагрузку эта платформа смогла удерживать почти ровно 3 часа при максимальной яркости.

Батарея поддерживает технологию скоростной зарядки. По нашим наблюдениям, полностью восстановить ее запас можно примерно за пару часов. Если же пользователь окажется в условиях, когда доступ к розетке ограничен по времени, стоит иметь в виду, что за 50 минут можно пополнить 60% ее емкости.

Производитель сообщает, что вместо штатного блока питания можно использовать и менее мощные ЗУ. Но как показало непродолжительное тестирование, в таком случае время пополнения заряда значительно возрастает. Поэтому не стоит полагаться на нештатные БП.

Поделимся и впечатлениями от работы системы охлаждения этого ультратонкого ноутбука. Даже при самых высоких нагрузках она не была слишком шумной. В этом заслуга реализованного здесь комплексного подхода, который включает моноблочную систему из тепловой трубки и крыльчатки для отвода горячего воздуха через выходные каналы, находящиеся на заднем торце корпуса, а также слой графена, распределяющий тепло по всей нижней поверхности.

Подводя итог знакомства с бизнес-ноутбуком ExpertBook B9400, стоит признать, что это действительно выдающееся решение оптимизировано для современных гибридных условий работы. При рекордной легкости и компактности оно обеспечивает выполнение всех стоящих перед современным деловым человеком задач. А из особенностей этого решения стоит обратить внимание на фиксированную аппаратную конфигурацию оперативной памяти. Стоит заранее убедиться в том, что выбранный вариант оснащения подходит для каждого конкретного набора приложений, так как впоследствии уже нельзя самостоятельно нарастить емкость ОЗУ.

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