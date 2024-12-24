ASUS анонсує NUC 14 Pro AI

24 декабря 2024 г., 16:25

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Компанія ASUS оголосила про випуск ASUS NUC 14 Pro AI - першого у світі міні-ПК на базі процесорів Intel Core Ultra (Series 2), інтегрованого з Microsoft Copilot+. Цей пристрій забезпечує продуктивність для використання в різних галузях, справляючись із діловими, розважальними та промисловими додатками. Відрізняючись компактними розмірами та передовими можливостями штучного інтелекту, ASUS NUC 14 Pro AI встановлює нову планку для міні-ПК, пропонуючи альтернативу традиційним настільним комп'ютерам в компактному корпусі.



ASUS NUC 14 Pro AI являє собою великий стрибок у розвитку технології міні-ПК зі штучним інтелектом. Він оснащений новітніми процесорами Intel Core Ultra 9 (Series 2) з мультиархітектурним дизайном, що об'єднує технології CPU, GPU і NPU. Забезпечуючи загалом 120 TOPS для платформи та 48 NPU TOPS, ASUS NUC 14 Pro AI забезпечує в 3 рази більшу продуктивність штучного інтелекту порівняно з моделями NUC попереднього покоління, що націлює його на комерційне використання, прикордонні обчислення та IoT-додатки.



Вбудований графічний процесор Intel Arc 140/130V на базі архітектури Xe2 забезпечує до 67 TOPS. Завдяки технології масштабування Xe Super Scaling (XeSS) і рушіям Intel Xe Matrix Extensions (XMX) AI GPU забезпечує можливості ігор і створення контенту, що перевершують очікування. Крім того, він вперше оснащений вбудованою пам'яттю LPDDR5x-8533 MT/s, що забезпечує в 1,5 раза більшу пропускну здатність порівняно з DDR5.



ASUS NUC 14 Pro AI - це ПК Copilot+ з виділеною кнопкою Copilot для швидкого доступу до штучного інтелекту, що забезпечує швидку та інтелектуальну роботу Windows. Оснащений вбудованим мікрофоном і динаміком, ASUS NUC 14 Pro AI дає змогу виконувати інструкції штучного інтелекту за допомогою голосових команд. Працюючи під управлінням Windows 11, Copilot виступає в ролі помічника штучного інтелекту, надаючи відповіді та надихаючи на пошук інформації з локальних і вебджерел, підвищуючи творчий потенціал, покращуючи спільну роботу і концентрацію уваги.



ASUS NUC 14 Pro AI створений для цілодобової роботи, у ньому реалізовано передову систему терморегулювання та надійні засоби захисту, включно з Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) і розпізнавання відбитків пальців. ASUS NUC 14 Pro AI інтегрується в ІТ-екосистеми завдяки функціям віддаленого управління ASUS Control Center і Microsoft Windows Autopilot, що спрощує експлуатацію та розгортання.



Завдяки корпусу об'ємом 0,6 літра і загальній висоті 34 мм ASUS NUC 14 Pro AI поєднує в собі найвищу продуктивність і компактний дизайн. Завдяки вбудованій пам'яті LPDDR5x, поліпшеній графіці та інтелектуальному охолодженню цей міні-ПК оптимізовано для виконання складних робочих навантажень у широкому спектрі сценаріїв IoT і прикордонних обчислень. Крім того, ASUS NUC 14 Pro AI відповідає стандартам енергоспоживання EPEAT Climate+, забезпечуючи стійку та енергоефективну роботу. Конструкція без інструментального доступу спрощує модернізацію, забезпечуючи гнучкість і надійність.



ASUS NUC 14 Pro має широкі можливості під'єднання за допомогою Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і Thunderbolt 4, забезпечуючи ефективну, блискавичну передачу даних і безперебійне з'єднання з безліччю пристроїв.

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