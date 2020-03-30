 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 13 (1209)

22.03 - 29.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Astro Slide — 5G-смартфон в формате мини-лэптопа

30 марта 2020 г., 15:28

Astro Slide — 5G-смартфон в формате мини-лэптопа

Компания Planet Computers, выпустила новую серию своих мобильных устройств с клавиатурой.

Два года назад этот производитель впервые представил устройство под именем Gemini, которое по своему дизайну было похоже на Psion 5, что и неудивительно, поскольку эта модель была разработана тем же дизайнером.

В Astro Slide используется новый шарнир «rock up slider». В закрытом состоянии устройство выглядит как обычный смартфон, однако при желании экран выдвигается, а затем поворачивается под углом и открывает QWERTY-клавиатуру.

Astro Slide — 5G-смартфон в формате мини-лэптопа


Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, базируется на чипе Mediatek 1000L, который имеет встроенную поддержку 5G и Wi-Fi 6. На борту 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ, а также камера 48 Мп.

Astro Slide работает под управлением Android 10, однако производитель предусмотрел опцию  двойной загрузки и поддержку Linux.

Кампания по продвижению Astro Slide началась на Indiegogo, и аппарат на старте будет предлагаться по цене 491 евро.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  