Astro Slide — 5G-смартфон в формате мини-лэптопа

30 марта 2020 г., 15:28

Компания Planet Computers, выпустила новую серию своих мобильных устройств с клавиатурой.



Два года назад этот производитель впервые представил устройство под именем Gemini, которое по своему дизайну было похоже на Psion 5, что и неудивительно, поскольку эта модель была разработана тем же дизайнером.



В Astro Slide используется новый шарнир «rock up slider». В закрытом состоянии устройство выглядит как обычный смартфон, однако при желании экран выдвигается, а затем поворачивается под углом и открывает QWERTY-клавиатуру.



Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, базируется на чипе Mediatek 1000L, который имеет встроенную поддержку 5G и Wi-Fi 6. На борту 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ, а также камера 48 Мп.



Astro Slide работает под управлением Android 10, однако производитель предусмотрел опцию двойной загрузки и поддержку Linux.



Кампания по продвижению Astro Slide началась на Indiegogo, и аппарат на старте будет предлагаться по цене 491 евро.

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