Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

22 декабря 2021 г., 14:05

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Компания ELKO Ukraine, дистрибьютор Aruba by Hewlett Packard Enterprise в Украине, сообщила о том, что вендор анонсировал интеграцию Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN.



Как отмечается, это новое решение даст возможность клиентам Aruba использовать основанный на политиках сервис AWS Cloud WAN для создания расширенных топологий глобальных сетей (WAN) с поддержкой сегментации, органично включая в них инфраструктуры Aruba SD-WAN. Теперь всеми возможностями сегментации в Edge-сетях, как локальных, так и глобальных, можно воспользоваться из головного офиса или филиала через облако AWS.



Поскольку компании все чаще используют облако для размещения в нем своих бизнес-приложений, им требуется наиболее гибкое и современное решение SD-WAN, позволяющее получить максимальную отдачу от инвестиций в облако в виде повышения контроля, надежности и производительности при одновременном снижении расходов. Кроме того, компании заинтересованы в использовании облачных инфраструктур, таких как глобальная сеть AWS, для построения более гибких и безопасных корпоративных глобальных сетей.



Подчеркивается, что SD-WAN-решения Aruba, являясь частью платформы Aruba ESP (Edge Services Platform), обеспечивают компаниям проработанный и гибкий доступ к сетевым сервисам AWS, позволяя пользователям легко интегрировать свои программно-определяемые сети SD-WAN с широким спектром гибридных и мультиоблачных сервисов. Интегрированное решение Aruba с AWS Cloud WAN обеспечивает полную поддержку различных сценариев облачного взаимодействия, расширяя возможность сегментации сетей LAN/WAN и изоляцию трафика Edge-сетей до и сквозь глобальную сеть AWS.



Также отмечается, что преимущества сегментации LAN/WAN с использованием AWS Cloud WAN включают улучшенную безопасность сети от границ до облака - легкое включение пользователей, устройств, приложений и WAN-сервисов в безопасные сквозные зоны в соответствии с предопределенными политиками безопасности, законодательными требованиями и потребностями бизнеса. Плюс к этому - формирование согласованной политики безопасности на предприятии и возможность ее автоматизированного внедрения. Тонкая LAN-сегментация переводится в уже настроенные закрытые сегменты сетей, наподобие виртуальных (VRF), которые простираются через AWS Cloud WAN; быстрое развертывание виртуального частного облака (VPC) и новых филиалов: Интегрированное решение в сочетании с устанавливаемым одной кнопкой новым образом виртуального частного облака EdgeConnect VPC обеспечивает полностью автоматическое развертывание сети. Применение общей сетевой политики AWS позволяет избежать различных сложностей, связанных с ручной пошаговой настройкой SD-WAN (туннели IPSec, сегментация, таблицы маршрутизации, виртуальные сети), что обычно отнимает много времени и часто приводит к ошибкам.



Aruba Orchestrator теперь также обеспечивает автоматическое развертывание образов EdgeConnect SD-WAN одной кнопкой непосредственно в виртуальном частном облаке AWS. Новая функция полностью интегрирована с процессом автоматической инициализации EdgeConnect, что еще больше упрощает развертывание и ввод в эксплуатацию решений на основе облачных глобальных сетей.



Интегрированное решение Aruba SD-WAN с AWS Cloud WAN станет доступным в 2022 г.

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