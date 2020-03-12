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Aruba Air Pass соединит глобальные сервисы 5G с корпоративными сетями Wi-Fi

12 марта 2020 г., 12:55
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Aruba Air Pass соединит глобальные сервисы 5G с корпоративными сетями Wi-Fi

Aruba, дочерняя компания HPE, анонсировала новый роуминговый сервис Aruba Air Pass, который обеспечивает плавную передачу обслуживания между сотовыми сетями 5G и сетями Wi-Fi без ущерба для безопасности или качества сервиса.

В основу Aruba Air Pass заложен стандарт Passpoint, созданный Wi-Fi Alliance и повсеместно применяемый для автоматической проверки подлинности мобильных устройств в корпоративных сетях Wi-Fi с использованием их сотовых идентификаторов. По всему миру инфраструктура, готовая к Aruba Air Pass, охватывает площадь почти 2 млрд квадратных метров, предоставляя глобальным провайдерам связи возможность значительно увеличить покрытие своих сервисов.

Используемый в сочетании с технологией Aruba Air Slice, Air Pass может расширить покрытие 5G на предприятия, обеспечить бесперебойные звонки по Wi-Fi и стабильную пропускную способность гигабитного класса. Aruba Air Slice это технология Wi-Fi 6, гарантирующая нужное быстродействие для чувствительных к задержке приложений, таких как AR/VR, Zoom и Slack, мобильные игры и IoT реального времени. Профессиональный уровень качества обслуживания (QoS) достигается динамическим распределением радиоресурсов, таких как время, частота и пространственные потоки.

Телекоммуникационные клиенты Aruba, таким образом, могут использовать имеющуюся корпоративную инфраструктуру Wi-Fi в качестве экономичной альтернативы микросотовым станциям внутри помещений или распределённым антенным системам (DAS).

Поскольку стандарты 5G поддерживают агрегацию сетей радиодоступа 3GPP и Wi-Fi, глобальные операторы связи могут использовать Wi-Fi для предоставления новых классов корпоративных услуг, таких как нарезка сетей (логическое разбиение физической сети на независимые сегменты). Это также поможет корпоративным ИТ-командам быстро и безболезненно внедрять 5G, улучшая производительность и удобство работы персонала их организаций.


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