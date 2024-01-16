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«Армія дронів» за тиждень допомогла уразити понад 100 одиниць ворожої бронетехніки

16 января 2024 г., 8:25

«Армія дронів» за тиждень допомогла уразити понад 100 одиниць ворожої бронетехніки

Ударні підрозділи «Сил оборони», що забезпечуються безпілотними літальними апаратами в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 8 по 15 січня уразили 223 одиниці російської військової техніки.

Зокрема за останні сім днів захисники вивели з ладу або знищили 44 танки, 65 броньованих машин піхоти, 59 вантажівок, вісім самохідних артилерійських установок та тридцять три гармати, дві системи протиповітряної оборони, десять радіолокаційних станцій, дві реактивні системи залпового вогню тощо.

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