«Армія дронів» допомогла уразити 65 гармат та 14 САУ за минулий тиждень

31 октября 2023 г., 8:15

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив результати роботи «Армії дронів» за період з 23 по 30 жовтня.



Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - вивели з ладу 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів.



Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини, 77 вантажівок та багато іншої російської військової техніки.

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