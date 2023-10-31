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«Армія дронів» допомогла уразити 65 гармат та 14 САУ за минулий тиждень

31 октября 2023 г., 8:15

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив результати роботи «Армії дронів» за період з 23 по 30 жовтня.

Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - вивели з ладу 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів.

Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини, 77 вантажівок та багато іншої російської військової техніки.

«Армія дронів» допомогла уразити 65 гармат та 14 САУ за минулий тиждень

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