Arm закриє доступ до ліцензій виробнику російских процесорів Baikal

5 мая 2022 г., 12:49

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Як стало відомо, влада Великобританії розширила санкції проти рф и тепер вони безпосередньо стосуються основних виробників російських процесорів - АТ МЦСТ (чіпи «Ельбрус») та АТ «Байкал електронікс» (чіпи Baikal). Санкції передбачають заморожування активів на території Великобританії та жорсткі обмеження у роботі з місцевими контрагентами.



Таким чином «Байкал електронікс» буде це закрито доступ до розробок компанії Arm. Але ліцензії, які вже видані, скоріше всього не будуть відкликанні, а от придбати нові ліцензії без дозволу Управління щодо здійснення фінансових санкцій (OFCI) не вийде.



Більш того, відсутність ліцензії на виробництво позбавить"Байкал електронікс" можливості виробляти нові процесори. Власних фабрик компанія не має, а жоден завод не випускатимуть процесори, якщо розробник не надасть їм виробничі ліцензії. Але за умов санкцій вони можуть відмовити у виробництві навіть за наявності потрібних дозвільних документів. Так вчинила тайванська TSMC ще наприкінці лютого 2022 р. вона відмовилася випускати і "Байкали", і "Ельбруси".



Експерти вважають, що «Байкал електронікс» може перейти на відкриті процесорні архітектури, такі як RISC-V, MIPS, VLIW. Але це вимагатиме значних, не менш 10 млн долл додаткових інвестицій та ще двох-трьох років на розробку чипів на базі нової архітектури.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист