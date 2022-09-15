Arm випускає нову платформу для серверних чипів

15 сентября 2022 г., 9:25

+11

голос Tweet

Arm анонсувала нове покоління платформи для серверів під назвою Neoverse V2 (“Demeter”) з новітнім ядром V-серії та шиною CMN-700 з пропускною здатністю до 4 ТБ/с.



Як заявлено, Neoverse V2 забезпечить провідну цілочисельну продуктивність для хмарних і високопродуктивних робочих навантажень та впроваджує декілька удосконалень архітектури безпеки Armv9.



Сьогодні в Arm вже є кілька партнерів, що розробляють проєкти на базі Neoverse V2, одним з яких є Nvidia, яка використовує V2 як обчислювальну основу для свого 72-ядерного процесора для дата-центрів Grace. Grace буде поєднувати енергоефективність V2 з енергоефективністю пам'яті LPDDR5X, щоб забезпечити вдвічі більшу продуктивність на Ват в порівнянні з серверами на традиційних архітектурах.



Крім того, в рамках постійних інвестицій в ефективну продуктивність і ефективну пропускну здатність, продукт Arm наступного покоління N-серії знаходиться в розробці й буде доступний партнерам у 2023 році. Цей наступний процесор N-серії забезпечить підвищення продуктивності та ефективності в порівнянні з провідною на ринку ефективністю N1.



Процесори Arm серії E надзвичайно універсальні в обробці даних, 5G RAN, периферійних мережах та прискорювачах. Щоб підтримати цю різноманітність, компанія пропонує платформу Neoverse E2, яка поєднує в собі процесор Cortex-A510 з масштабованою системною платою N2 та масштабованою шиною Neoverse CMN-700. Це дозволяє використовувати найкращі хмарні технології в обмежених додатках: масштабований діапазон кількості ядер, сумісність з SystemReady, а також інтерфейси PCIe та CXL. Тепер Arm визначає наступне покоління платформ E-Series.



З усіма основними гіперскейлерами, які пропонують екземпляри на базі Arm, компанія співпрацює для оптимізації хмарної програмної інфраструктури, фреймворків та робочих навантажень. Це містить внесок у широко прийняті проєкти, такі як Kubernetes, Istio, а також численні інструменти CI/CD для забезпечення нативних збірок для архітектури Arm. Компанія вдосконалила фреймворки машинного навчання, такі як TensorFlow, і робочі навантаження хмарного програмного забезпечення, такі як бази даних з відкритим вихідним кодом, великі дані, аналітика та обробка мультимедійних даних.



Підкреслюється, що сила програмної екосистеми Arm в поєднанні з потужністю платформ Neoverse та провідних високопродуктивних рішень, таких як AMBA CHI, UCIe і CXL, дає партнерам компанії метод для розробки індивідуальних рішень, що охоплюють хмару і периферію.



У 5G RAN і бездротовій інфраструктурі Arm забезпечує провідну продуктивність при зниженому енергоспоживанні та більшій пропускній здатності, що призводить до критично важливих переваг TCO. Через свою лабораторію 5G-рішень Arm працює з лідерами екосистеми 5G, такими як Dish Wireless, Google Cloud, Marvell, NXP і Vodafone, щоб прискорити створення наскрізних мереж 5G на Arm.



Стосовно більш традиційних корпоративних напрямків мова йде про запуск платформи HPE Proliant 11-го покоління на базі Ampere Altra та таких ініціатив, як Project Monterey від VMware, Red Hat, що підтримує OpenShift на Arm, та SAP HANA, що переносить свою хмарну інфраструктуру на AWS Graviton на базі Arm.



«Наші партнери беруть нову платформу на озброєння і створюють дуже ефективні рішення для вирішення проблемних областей, які вони шукають», - наголосив Дермот О'Дрісколл (Dermot O’Driscoll), віцепрезидент Arm з продуктових рішень, під час сесії запитань і відповідей про новий продукт. - «Тому ми очікуємо побачити деякі досить переконливі дані, що переходять від V1 до V2».

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру