Arm сконцентрируется на основном бизнесе, избавившись от двух групп IoT

8 июля 2020 г., 17:05

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Британская Arm вчера объявила о планах передать две свои группы сервисов IoT (IoT Services Group, ISG) в управление компании SoftBank, купившей Arm в 2016 г. за 31 млрд долл. Эта перестановка позволит Arm сосредоточиться на её основном бизнесе — разработке и лицензировании процессорных архитектур.

Arm сообщает, что намерена продолжить взаимодействовать с этими группами и после получения ими нового статуса. Кроме того, уход разработчика чипов с рынка программного обеспечения для IoT не означает его отказа от интеллектуальной собственности на чипы для приложений Интернета Вещей.

«Arm верит в преимущества симбиотического роста данных и вычислений, — подчеркнул в своем заявлении генеральный директор Arm Саймон Сегарс (Simon Segars). — Опыт SoftBank в управлении быстро растущим бизнесом на ранних этапах развития позволит ISG максимально задействовать свой потенциал в области данных. Arm окажется в более выгодном положении для внедрения инноваций в основную дорожную карту интеллектуальной собственности и сможет предоставлять партнёрам более широкую помощь в использовании расширяющихся возможностей для вычислительных решений на различных рынках».

Вопрос о передаче SoftBank подразделений IoT Platform и Treasure Data потребует дальнейшего рассмотрения, завершения сделки можно ожидать к концу сентября текущего года.

Необходимость пересмотра приоритетов может быть связана с рядом ключевых побед, недавно одержанных Arm на многих рынках. В прошлом году компания наконец смогла закрепиться на рынке датацентров после дебюта ARM-процессора AWS Graviton2. В прошлом месяце японская система Fugaku стала первым суперкомпьютером на чипах Arm, возглавившим рейтинг TOP500, и тогда же компания Apple обнародовала планы перевода компьютеров Mac на собственные процессоры архитектуры Arm.

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