Arm готує план боротьби з панівним становищем x86 у ПК

22 ноября 2024 г., 15:25

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Компанія Arm опублікувала специфікацію PC Base System Architecture (PC-BSA) - план стандартизації ПК на базі Arm.



Специфікація, що є розширенням ширшої базової системної архітектури (BSA), встановлює вимоги до апаратного забезпечення і прошивки, щоб зробити системи на базі Arm більш передбачуваними для операційних систем, гіпервізорів та іншого програмного забезпечення.



За своєю суттю PC-BSA Level 1 вимагає, щоб 64-бітові процесори були побудовані на базі Armv8.1 або новішої версії, інтеграції Trusted Platform Module (TPM) 2.0 для безпечніших функцій, що підтримують апаратне забезпечення, підтримки System Memory Management Unit (SMMU) для віртуалізації та дотримання стандартів PCI Express для послідовної сумісності пристроїв.



Усе це, по суті, покликане зменшити апаратні примхи, що заважали сумісності з системами Arm на арені x86, забезпечити безпечне завантаження та сумісність із сучасним програмним забезпеченням «з коробки».



Велика увага приділяється віртуалізації: підтримка SMMU включена у вимоги для послідовного управління пам'яттю і практичного призначення пристроїв у віртуалізованих середовищах. Судячи з першої ітерації PC-BSA, ПК Arm формуються з урахуванням сучасних вимог, де віртуальні машини та контейнери необхідні для поділу та управління робочими навантаженнями.



Щодо безпеки, то ввімкнення TPM 2.0 і безпечного завантаження - це крок до того, щоб системи Arm користувалися такою ж довірою, як і x86, у галузях із жорсткими стандартами відповідності. Нагадаємо, TPM 2.0 є обов'язковою умовою для роботи операційної системи Microsoft Windows 11.



Відповідність стандарту PCIe - ще один важливий елемент, покликаний забезпечити сумісність комп'ютерів Arm із сучасним обладнанням, як-от графічні процесори та швидкі системи зберігання даних. Стандартизація також дає змогу розробникам знати, чого очікувати, а OEM-виробникам - легше збирати системи, не вдаючись до складних виправлень для кожної конфігурації.



Рівень 1 закладає основи, але попереду ще багато нового. Майбутні рівні відповідності обіцяють складніші інструменти, як-от тегування пам'яті для спрощення налагодження та ізоляції помилок, а також повнішу підтримку криптографії для забезпечення герметичності. Ці додаткові можливості покликані розширити роль машин Arm у широкому спектрі ПК, але PC-BSA залишає достатньо місця для розвитку специфікації в міру посилення вимог на майбутніх рівнях та ітераціях.



По суті, PC-BSA закладає фундамент, але успіх залежить від швидкості його прийняття. Тепер OEM-виробникам і розробникам належить вирішити, чи хочуть вони приєднатися до революції Windows on Arm.

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