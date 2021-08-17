Arcserve N Series обеспечат комплексную безопасность гибридных инфраструктур

17 августа 2021 г., 11:05

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Arcserve, один из самых опытных поставщиков решений для защиты данных, на прошлой неделе анонсировал устройства Arcserve N Series, совмещающие в себе единую защиту данных (UDP) от Arcserve, платформу Nutanix Mine, в которой используется базовое ПО Nutanix HCI, и Sophos Intercept X Advanced for Server.

Вместе эти технологии образуют мощное комплексное решение, которое расширяет преимущества гиперконвергентных инфраструктур (HCI), включая масштабируемую ёмкость, производительность и высокую доступность для сред защиты данных.

С его помощью предприятия могут решать все свои задачи по защите и восстановлению ЦОД, обеспечивая оптимальную производительность, упрощая и удешевляя администрирования для достижения наилучшей рентабельности инвестиций.

Устройства Arcserve N Series предоставят полную защиту частного и публичного облака, а также рабочих нагрузок на основе SaaS. Единая консоль используется для управления всеми сервисами резервного копирования и аварийного восстановления для физических, виртуальных и облачных рабочие нагрузок.

С общего пользовательского интерфейса организуется защита физических хостов Windows и Linux, Nutanix AHV, Nutanix Files, рабочих нагрузок VMware и Hyper-V, AWS EC2 и Azure.

Arcserve N Series предоставляют отчеты SLA, встроенное, полностью автоматизированное тестирование восстановления без прерывания работы и поддержку многоуровневого хранения данных на диске, магнитной ленте и в облаке, а также восстановление между гипервизорами и гибкое лицензирование.

Новое интегрированное решение Arcserve имеет следующие ключевые особенности:

Платформа данных Nutanix Mine, обеспечивающая шифрование данных в состоянии покоя, укреплённую архитектуру, комплексные средства контроля доступа, встроенные в систему.

Способность обнаруживать известное и неизвестное вредоносное ПО для защиты среды резервного копирования.

Быстрое реагирование на угрозы и устранение их, включая ранее не встречавшиеся программы-вымогатели и атаки загрузочной записи.

Кросс-платформенная защита данных от внешних угроз, включая ransomware, природные катастрофы, человеческие ошибки и прочие причины внеплановых отключений.

Автоматизация развёртывания для исключения рисков при установке и настройке.

Интеграция с консолью Nutanix Prism для упрощения администрирования.

Устройства Arcserve N-Series станут доступны со следующего месяца через сеть авторизованных реселлеров и дистрибьюторов Arcserve во всём мире.

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