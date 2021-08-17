 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Arcserve N Series обеспечат комплексную безопасность гибридных инфраструктур

17 августа 2021 г., 11:05
0 
 

Arcserve N Series обеспечат комплексную безопасность гибридных инфраструктур

Arcserve, один из самых опытных поставщиков решений для защиты данных, на прошлой неделе анонсировал устройства Arcserve N Series, совмещающие в себе единую защиту данных (UDP) от Arcserve, платформу Nutanix Mine, в которой используется базовое ПО Nutanix HCI, и Sophos Intercept X Advanced for Server.

Вместе эти технологии образуют мощное комплексное решение, которое расширяет преимущества гиперконвергентных инфраструктур (HCI), включая масштабируемую ёмкость, производительность и высокую доступность для сред защиты данных.

С его помощью предприятия могут решать все свои задачи по защите и восстановлению ЦОД, обеспечивая оптимальную производительность, упрощая и удешевляя администрирования для достижения наилучшей рентабельности инвестиций.

Устройства Arcserve N Series предоставят полную защиту частного и публичного облака, а также рабочих нагрузок на основе SaaS. Единая консоль используется для управления всеми сервисами резервного копирования и аварийного восстановления для физических, виртуальных и облачных рабочие нагрузок.

С общего пользовательского интерфейса организуется защита физических хостов Windows и Linux, Nutanix AHV, Nutanix Files, рабочих нагрузок VMware и Hyper-V, AWS EC2 и Azure.

Arcserve N Series предоставляют отчеты SLA, встроенное, полностью автоматизированное тестирование восстановления без прерывания работы и поддержку многоуровневого хранения данных на диске, магнитной ленте и в облаке, а также восстановление между гипервизорами и гибкое лицензирование.

Новое интегрированное решение Arcserve имеет следующие ключевые особенности:

  • Платформа данных Nutanix Mine, обеспечивающая шифрование данных в состоянии покоя, укреплённую архитектуру, комплексные средства контроля доступа, встроенные в систему.

  • Способность обнаруживать известное и неизвестное вредоносное ПО для защиты среды резервного копирования.

  • Быстрое реагирование на угрозы и устранение их, включая ранее не встречавшиеся программы-вымогатели и атаки загрузочной записи.

  • Кросс-платформенная защита данных от внешних угроз, включая ransomware, природные катастрофы, человеческие ошибки и прочие причины внеплановых отключений.

  • Автоматизация развёртывания для исключения рисков при установке и настройке.

  • Интеграция с консолью Nutanix Prism для упрощения администрирования.

Устройства Arcserve N-Series станут доступны со следующего месяца через сеть авторизованных реселлеров и дистрибьюторов Arcserve во всём мире.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  