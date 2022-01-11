Aptiv (Delphi Automotive) купує Wind River за 4,3 млрд доларів

11 января 2022 г., 15:57

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Компанія Aptiv (раніше відома, як Delphi Automotive), один з найбільших у світі виробників автокомпонентів, офіціально повідомила про намір поглинути розробника програмного забезпечення Wind River.



Як підкреслюється, Aptiv цілком за готівку купує цей актив у приватної інвестиційної компанії TPG Capital за 4,3 мільярда доларів, роблячи ставку на зростання витрат автовиробників на цифровізацію.



Угода розширить присутність Aptiv у сфері, яка швидко стає наступним полем битви для виробників автомобілів, які витрачають мільярди доларів, щоб оснащувати свої продукти програмними функціями та сервісами, як це зараз е на смартфонах.



Компанія Wind River у 2009-2018 р.р. належала Intel. Вона розробляє програмне забезпечення та хмарні системи для різноманітних галузей, таких як автомобільна, аерокосмічна, оборонна, промислова, медична та телекомунікаційна. Дохід виробника у 2021 році склав близько 400 мільйонів доларів.



Серед клієнтів Aptiv таки автогіганти як Stellantis (Peugeot, Citroen, FIAT, Chrysler, Opel), Volkswagen AG і General Motors. Компанія бореться зараз з проблемами ланцюга постачання та з дефіцитом компонент, але спостерігає зростання попиту на автоматизовані системи водіння та оснащення автомобілів програмним забезпеченням.



Компанія заявила, що поєднає програмне забезпечення Wind River для авто зі своєю платформою Smart Vehicle Architecture. Але ж Wind River працюватиме як самостійний бізнес у рамках Aptiv. Цим напрямком продовжить керувати Кевін Даллас, який став CEO Wind River у 2020 р., а до цього займав пост віце-президента по розробки Cloud & AI. В Редмонді вiн працював 24 роки на різних посадах, включаючи главу напрямку Windows Embedded (IoT).



Aptiv прогнозує дохід у 2021 році від 15,1 до 15,5 мільярдів доларів, що, якщо буде виконано, може стати найвищим за останні сім років.



Слід також зауважити, що Aptiv має в Україн виробничий майданчик в Івано-Франківську, та планує відкрити ще одну в Черкасах.

Кевін Кларк (Kevin Clark), президент та CEO Aptiv, а також Кевін Даллас (Kevin Dallas), глава Wind River (вiн лiворуч)



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