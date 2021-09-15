Apple Watch Series получили дисплеем с большой областью просмотра

15 сентября 2021 г., 17:45

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Компания Apple на своем традиционном осеннем мероприятии среди прочего представила и Apple Watch Series 7 со значительно обновлённым всегда включённым дисплеем Retina.

Область просмотра дисплея стала больше, а рамка - тоньше, поэтому его можно смело назвать самым большим и самым совершенным дисплеем в истории Apple Watch. Более тонкая рамка позволила максимально увеличить область просмотра — при этом размер корпуса часов почти не изменился. Дизайн Apple Watch Series 7 отличается более плавными линиями и закруглёнными краями, а в месте соединения дисплея с корпусом создаётся уникальная игра света, благодаря которой переход между ними практически незаметен. Пользовательский интерфейс Apple Watch Series 7 оптимизирован для увеличенного дисплея, поэтому теперь текст читается легче, а элементами управления удобнее пользоваться. Кроме того, специально для Apple Watch Series 7 созданы два новых циферблата: «Контур» и «Модули (двойной)». Однако, несмотря на значительные нововведения, аккумулятор по‑прежнему обеспечивает до 18 часов работы без подзарядки,1 а заряжается на 33% быстрее.



Также отмечается, что Apple Watch Series 7 — самые прочные часы в истории Apple, защищённые невероятно надёжным фронтальным стеклом, которое более устойчиво к образованию трещин. Это первые Apple Watch с сертификатом защиты от пыли IP6X. Кроме того, они обладают защитой от воды, соответствующей классу WR50.



Новая модель Apple Watch оснащена электрическим датчиком сердечной активности и приложением «ЭКГ»3, а также датчиком и приложением для определения уровня кислорода в крови. Операционная система watchOS 8 помогает пользователям всегда быть на связи, оставаться активными и здоровыми. В этом помогут новые тренировки, приложение «Осознанность», инновационные функции универсального доступа, расширенные возможности приложений Wallet и «Дом», а также обновления в приложениях «Сообщения» и «Фото».



Apple Watch Series 7 выпускаются в корпусе из алюминия и доступны в пяти цветах — с целым рядом новых ремешков разных цветов и стилей. Вся линейка Apple Watch Series 7 появится в продаже позже этой осенью.

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