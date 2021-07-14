Apple выпустила аккумулятор для iPhone 12, который крепится с помощью магнита

14 июля 2021 г., 9:25

Во вторник Apple без особых фанфар анонсировала достаточно полезное устройство — беспроводную аккумуляторную батарею, которая прикрепляется к задней части iPhone 12 с помощью магнита.



Если ваш смартфон вот-вот разрядится, а зарядить устройство негде, то MagSafe Battery Pack окажется крайне полезным. Согласно опросам, дополнительное время автономной работы неизменно является одной из главных функций, которые потребители хотят от своих смартфонов.



Аккумулятор MagSafe Battery Pack стоит в США 99 долларов и доступен в белом цвете. Сейчас он доступен для предзаказа, а доставка начнется на следующей неделе.



Apple уже выпускала чехлы с встроенным аккумулятором, но без MagSafe и они должны были физически подключаться к порту iPhone, чтобы заряжать его.



Apple не опубликовала официальных оценок времени автономной работы от нового аккумулятора или его емкости заряда, но одна из фотографий продукта показывает, что аккумулятор MagSafe имеет 1460 миллиампер в час, или чуть меньше половины батареи iPhone 12 на 3110 мАч.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet