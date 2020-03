Apple выплатит полмиллиарда долларов по иску о замедлении работы iPhone

3 марта 2020 г., 12:34

Как стало известно, Apple согласилась заплатить до 500 млн долл., чтобы урегулировать судебный иск, в рамках которого компанию обвиняют в намеренном замедлении ее смартфонов, чтобы побудить владельцев покупать новые модели.



Предложенное урегулирование иска еще требует одобрения окружного судьи США в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Apple вероятнее всего обяжут выплатить покупателям 25 долларов за iPhone. Сумма может измениться в зависимости от того, сколько iPhone, как выяснится, могут участвовать в данном процессе. Минимальная планка составит 310 млн долл.

Соглашение распространяется на владельцев купивших в США iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE с операционной системой iOS 10.2.1 или более поздней. Плюс к этому iPhone 7 и 7 Plus, которые работали на iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

Судебные документы показывают, что Apple отрицала правонарушения и урегулировала дело по всей стране, чтобы избежать штрафов и издержки по судебным разбирательствам.

В групповом иске утверждалось, что производительность телефонов падала после установки обновлений программного обеспечения Apple. Потребители таким образом вводились в заблуждение и вынуждены были искать решение проблемы в покупке новых устройств или замене аккумуляторов.



Apple объясняет возникающие проблемы главным образом изменениями температуры, интенсивностью использования и другими моментами, при этом, ее инженеры работали над их решением.



Адвокаты, представлявшие обвинение, назвали урегулирование «справедливым, разумным и адекватным».



Во всей этой истории обращает на себя внимание факт, что группа работавших адвокатов ожидает получить до 93 млн долл. за свои услуги, т.е. почти треть от минимальной суммы компенсации.



Стоит отметить, что после первоначального протеста по поводу медленных iPhone, компания Apple принесла извинения пользователям и снизила цену на сменные батареи с 79 долл до 29 долл.

