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Apple в паре с Amazon оштрафованы на 203 млн евро в Италии

23 ноября 2021 г., 16:12
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Apple в паре с Amazon в Италии оштрафовали на 203 млн евро

Итальянское управление по вопрпосам конкуренции и развитию рынка (AGCM, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) вынесло вердикт, согласно которому на Apple и Amazon наложен штраф в размере 203 млн евро. Причем на долю первой приходится выплата в 68,7 млн евро, а вторая должна внести 134,5 млн евро.

Сообщается, что данное решение принято в связи со сговором между компаниями в 2018 г.

Согласно расследованию, проведенному итальянским антимонопольным регулятором, две компании подписали соглашение, которое запрещало некоторым как официальным, так и неофициальным реселлерам Apple продавать на итальянском маркетплейсе Amazon продукты компании, а также принадлежащего ей бренда Beats. Это соглашение якобы содержало договорные положения, которые разрешали только самой Amazon и избранным продавцам, «выбранным индивидуально и на дискриминационной основе», продавать эти товары.

В заявлении AGCM отмечается, что эти статьи нарушают статью 101 Договора о функционировании Европейского Союза. Кроме того, наблюдательный орган заявил, что соглашение препятствует трансграничным продажам, что в конечном итоге ограничивает возможности покупателей и лишает их скидок, обычно предлагаемых сторонними продавцами. Итальянские власти возбудили антимонопольное дело против обеих компаний в 2020 году и даже обыскали их офисы.

Как пояснили AGCM, в общей сложности 70% покупок бытовой электроники в стране приходится на Amazon, а 40% - у продавцов, которые используют этот веб-сайт в качестве своей основной платформы.

Итальянский регулятор потребовал отменить соглашение и разрешить продажу техники Apple всем продавцам.

Apple охарактеризовала штраф как неоправданный, заявив, что ограничения были введены для обеспечения гарантий приобретения оригинальных устройств, а не для ограничения конкуренции.

В свою очередь, Amazon назвала наказание AGCM «несоразмерным и необоснованным».

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