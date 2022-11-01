1 ноября 2022 г., 16:25

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Квартальні результати Apple – 90 млрд дол. виторгу, що на 8,1% вище третього кварталу минулого року. Продаж iPhone підріс на 9,67% – це швидше дивно, враховуючи, що на продаж iPhone 14 припав буквально тиждень кварталу. Втім, минулого року таймінг був приблизно такий самий.

На 25,39% зріс продаж Mac. Тут якраз спрацював таймінг минулого року – рік тому нові Маки показали у IV кварталі, а цього року вже є у продажу ноутбуки на M2. Ну, і популярність, що зростає, саме комп'ютерів Apple нікуди не дінеш.

На 13% просіли продажі iPad – очевидно, що одного Air, випущеного ще в березні, не вистачило для підтримки темпу, а решта моделей оновилися вже в нинішньому кварталі, тоді як рік тому початковий iPad та iPad mini вийшли в продаж наприкінці третього кварталу та встигли вплинути на статистику.

На 4,98% збільшився виторг Services – тепер зрозуміло, навіщо Apple щойно підняла вартість своїх підписок у США? Треба рости швидше.

Загалом, компанія дуже успішно, хоч і не без певних труднощів, розвивається і навіть переламує світові тенденції – наприклад, у частині глобального падіння продажів ноутбуків.

Apple успішно розвивається, всупереч світовим тенденціям

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