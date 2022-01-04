Apple стала первой компанией, которую оценили в 3 триллиона долларов

4 января 2022 г., 9:25

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Apple в понедельник, 3 января, стала первой компанией с рыночной стоимостью в 3 триллиона долларов, чему способствовала уверенность инвесторов в том, что производитель iPhone продолжит выпуск самых продаваемых продуктов в мире, включая и такие решения, как автономные электрокары и сервисы виртуальной реальности.



В первый день торгов в 2022 году акции компании достигли рекордной отметки в 182,88 доллара примерно в середине дня.



Аналитики отмечают, что, безусловно, одним из основных факторов роста стоимости Apple является поставленная в 2018 году цель - вывести из баланса почти 100 миллиардов долларов чистой наличности и стать нейтральной по отношению к чистым денежным средствам.



Эту цель, для которой Apple никогда не оговаривала крайний срок, было трудно достичь, потому что она просто продолжает зарабатывать деньги. Apple получила 104 млрд долл. наличными от операций в 2021 финансовом году и вернула 106,5 млрд долл. акционерам. Но чистые денежные средства остались на уровне 66 млрд долл. на конец финансового года.



По данным Refinitiv, в декабре J.P.Morgan и BofA Global Research повысили свои целевые цены на акции Apple до максимума в 210 долларов. Согласно этим ставкам рыночная капитализация компании составит около 3,45 триллиона долларов.



Как отмечает Reuters, акции Apple выросли примерно на 5,800% с тех пор как Стив Джобс представил первый iPhone в январе 2007 года, что намного превышает рост S&P 500 - примерно на 230% за тот же период.

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