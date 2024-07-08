Apple схвалила запуск iOS Epic Games Store в ЄС

8 июля 2024 г., 17:25

Як офіційно повідомила компанія Epic, вона нарешті отримала схвалення від Apple щодо запуску магазину додатків Epic Games Store для iOS у Європі.

Нагадаємо, декілька місяців тому Apple під тиском Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) вимушена була дозволити підтримку на своїх пристроях сторонні магазини додатків. Але процес затвердження таких майданчиків затягнувся.

Epic стверджує, що Apple двічі відхилила заявки на так зване нотаріальне завірення Epic Games Store, посилаючись на схожість дизайну з представленими в App Store. Але виробник iPhone все ж таки затвердив все необхідне для відкриття магазину додатків від Epic під iOS.

Компанії Epic і Apple судяться вже більше трьох років. Влітку 2020 р. гра Fortnite була заблокована у App Store, привід - Epic почала продавати ігрову валюту в обхід внутрішньої системи покупок Apple. Після цього Epic почала боротьбу проти жорстких правил та обмежень Купертино щодо розробників на платформі iOS.

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