Apple разместила заказ 2,5 млн MacBook на базе собственного чипа

6 ноября 2020 г., 9:25

Как сообщает Nikkei Asian Review, согласно имеющейся у издания информации, компания Apple разместила у своих подрядчиков заказ на выпуск 2,5 млн MacBook, оснащенных собственным чипом на основе arm.



Ноутбук на базе Apple Silicon еще даже не представлен, вероятно, его презентация состоится 10 ноября, а объем его выпуска запланирован уже достаточно внушительный. Указанное Nikkei Asian Review количество это почти примерно 20% от всего прошлогоднего объема выпущенных MacBook — когда Apple поставила 12,6 млн лэптопов.



Судя по всему Apple Silicon будет выпускаться на линиях TSMC по нормам 5 нм, как и чипы для недавно анонсированных iPhone 12.

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