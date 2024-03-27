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Apple проведе конференцію WWDC з 10 по 14 червня

27 марта 2024 г., 9:35
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Стало відомо, що Apple проведе свою Всесвітню конференцію розробників (WWDC) з 10 по 14 червня.

Компанія анонсувала це на тлі повідомлень про те, що виробник iPhone веде переговори про партнерство в області штучного інтелекту і може представити значні зміни в iOS.

На заході будуть представлені оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad та інших пристроїв Apple, повідомили в компанії. Деякі розробники та студенти будуть запрошені особисто в Apple Park в день відкриття, додали в Apple.

Як зазначає Reuters, інвестори уважно стежать за новинами про розвиток штучного інтелекту в Apple, яка досі мало говорила про впровадження цієї технології в свої пристрої. Компанія на початку цього року поступилася короною найдорожчої компанії світу Microsoft.

Також напередодні стало відомо, що Apple планує використовувати технологію штучного інтелекту від Google, для чат-бота у своїх операційних системах. В той час як власний двигун штучного інтелекту виробника iPhone буде виконувати більш приховані завдання в новому програмному забезпеченні, повідомило агентство Bloomberg News на початку цього місяця.

Компанія також планує зробити домашній екран iPhone більш настроюваним в iOS 18, що, за деякими даними, може стати найбільшим оновленням цієї операційної системи за останні роки.

Reuters також вказує, що конференція для розробників відбувається в той час, коли продажі iPhone від Apple залишаються слабкими, а продажі Mac і iPad впали на тлі світового спаду продажів гаджетів.

Нагадаємо, що на торішній конференції Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, новий процесор і нові комп’ютери.

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